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Интерфакс-АВН

По госконтрактам с предприятиями ОПК РФ может быть введено обязательное авансирование в размере 50%

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ОПК России
Оборонно-промышленный комплекс России.
Источник изображения: http://www.myshared.ru/

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - По госконтрактам с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) может быть временно введено обязательное авансирование в размере 50%. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ внесен на рассмотрение Госдумы рядом депутатов и сенаторов.

Сама поправка в Бюджетный кодекс предусматривает, что в 2021-2022 годах в государственные контракты будет включаться условие об обязательной выплате аванса в размере не менее 50% от цены контракта в случае осуществления закупки у организации оборонно-промышленного комплекса.

"В настоящее время Бюджетным кодексом РФ не предусмотрена обязанность государственных заказчиков устанавливать авансирование при заключении государственных контрактов (федеральные органы исполнительной власти и субъекты Российской Федерации), - отмечается в пояснительной записке. - При этом установление указанной обязанности может являться дополнительной мерой поддержки для развития отечественного производства и повышения конкурентоспособности российских товаров предприятиями ОПК".

Ранее предприятия ОПК подготовили и направили на имя президента РФ Владимира Путина ряд предложений по поддержке отрасли.

Одно из предложений предприятий ОПК предусматривало увеличение размера аванса не менее 50% от цены контракта (этапа исполнения контракта) для всех видов закупок и дополнительного транша не менее 25% после выполнения половины заявленных работ по контракту. Кроме того, в рамках государственного оборонного заказа предлагалось увеличить авансирование в размере не менее 80% от цены контракта (этапа контракта). Также предлагалось упростить существующий порядок авансирования в части исключения предоставления дополнительных ежеквартальных обоснований по необходимости и размеру авансовых платежей.

Стоит отметить, что в апреле текущего года были приняты поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ). Одна из новых норм этого закона предполагает возможность выплаты аванса в размере более 30% от цены контракта. Но при этом оговаривается, что размер обеспечения исполнения контракта должен соответствовать размеру аванса - за исключением случаев, когда контракт находится на казначейском сопровождении (размер обеспечения составляет до 10%). Более того, размер обеспечения контракта при казначейском сопровождении аванса уменьшается и исчисляется от цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса.

Более того, в начале мая правительство РФ соответствующим постановлением временно разрешило увеличить размер авансирования по госконтрактам до 50%.

"Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта", - говорилось в сообщении на сайте правительства.

Сам документ дополняет правительственное постановление о реализации федерального бюджета нормой, по которой главные распорядители средств федерального бюджета (и их подведомственные организации) смогут в 2020 году предусмотреть авансовые платежи по госконтрактам в объеме до 50% от цены контракта.

Эта же норма распространяется на субсидии из федерального бюджета бюджету того или иного субъекта РФ. При условии, что эти субсидии предназначены для финансирования работ в сфере строительства.

Еще одно положение правительственного постановления до конца текущего года приостанавливает действие нормы об авансировании госзакупок в размере до 30% от цены контракта.

Вопрос увеличения авансирования по госконтрактам до 50% от цены контракта поднимался ранее Минпромторгом в отношении закупок продукции российской промышленности, включая гражданскую продукцию предприятий оборонно-промышленного комплекса. После начала пандемии коронавирусной инфекции и введения в РФ режима самоизоляции стали говорить об увеличении авансирования по всем госзакупкам.

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