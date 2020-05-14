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Интерфакс-АВН

Петербургские судозаводы "Северная верфь" и СНСЗ возобновили работу в полном объеме

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Северная верфь в Санкт-Петербурге
Северная верфь в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Судостроительный завод "Северная верфь"

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Петербургские судостроительные предприятия "Северная верфь" и "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ) вернулись штатному режиму работы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Северной верфи", предприятие возобновило работу в полном объеме в среду.

"Мы вышли на полный режим работы. Ограничений по возрасту нет, но требования использовать средства защиты и соблюдать дистанцию, безусловно, действуют. На удаленке у нас очень мало сотрудников, поэтому можно сказать, что практически весь завод вышел", - сказали в пресс-службе верфи.

В пресс-службе СНСЗ "Интерфаксу" заявили о возвращении к обычному режиму работы, начиная с 12 мая. При этом часть сотрудников продолжает работу в удаленном режиме. "Мы частично работаем удаленно, то есть все офисные службы работают дистанционно. Производства непрерывного цикла работают в соответствии со стандартами безопасности", - сообщает СНСЗ.

"Северная верфь" (входит в ОСК) - одно из крупнейших судостроительных предприятий России, которое производит современные фрегаты. В настоящее время "Северная верфь" готовит к сдаче стелс-фрегат "Адмирал Касатонов", он находится на завершающих этапах испытаний.

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Россия
Компании
Северная верфь
СНСЗ
Проекты
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