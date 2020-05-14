Американская армия запасается микродронами

Американским солдатам улучшат ситуационную осведомлённость. Вчера, 12 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что армия США подписала с компанией FLIR Systems новый контракт на поставки микродронов Black Hornet.

В прошлом году в рамках программы Soldier Borne Sensor (SBS) армия США заказала у FLIR Systems дроны Black Hornet на сумму $39,7 млн. В этом году заказ включает в себя микробеспилотники ещё на $20,6 млн.

Разведывательный микродрон Black Hornet Источник изображения: flir.com

Black Hornet представляет собой небольшой дрон вертолётного типа массой 18 г, который может работать без подзарядки в течение 25 мин. Имея диаметр основного винта в 120 мм, беспилотник развивает скорость свыше 20 км/ч, при этом дальность действия составляет около 2 км.

Изначально Black Hornet был разработан норвежской компанией Prox Dynamics, позже выкупленной FLIR Systems. Комплект Black Hornet состоит из двух дронов, зарядной станции и планшета управления. Масса комплекта составляет порядка 1,3 кг. В FLIR Systems указывают, что их микродроны уже закупают армии более чем тридцати стран.