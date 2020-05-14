ВВС США снижают требования к уровню технической готовности истребителей

Как сообщает американское издание "Defense News" в материале Valerie Insinna и Stephen Losey "US Air Force bails on Mattis-era fighter jet readiness goal", ВВС США официально отказались от содержащегося в выпущенном в сентябре 2018 года приказе тогдашнего министра обороны США Джеймса Мэттиса директивного требования о достижении уровня технической готовности (Мission capable rate) парка истребителей американских вооруженных сил в 80 процентов.

Истребители Lockheed Martin F-22A Raptor из состава 3-го крыла ВВС США на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон (Аляска), 05.05.2020 (с) Caitlin Russell / ВВС США

Согласно направленным 7 мая 2020 года в Конгресс США генералом Чарльзом К. Брауном для его утверждения в должности начальника штаба (командующего) ВВС США материалам, "показатель технической готовности самолетов F-16 достиг 75% в июне 2019 года, показатель технической готовности F-22 достиг максимума 68% в апреле 2019 года, а показатель технической готовности F-35 поднялся до 74% в сентябре 2019 года".

Тем не менее, эксклюзивные данные, полученные изданиями "Air Force Times" и "Defense News", показывают, что показатели технической готовности самолетов этих трех типов в течение 2019 финансового года, а также, в некоторых случаях, улучшения по сравнению с предыдущим годом, не достигли поставленной цели в 80%. тогдашним министром обороны США Джеймсом Маттисом в сентябре 2018 года.

И общие показатели за 2019 год были ниже - в некоторых случаях намного ниже - чем наивысшие показатели, указанные Брауном.

Уровень технической готовности истребителей F-35A ВВС США поднялся в наибольшей степени - примерно с 50% в 2018 финансовом году до 62% в 2019 финансовом году.

Уровень технической готовности истребителей F-16C увеличился с 70% в 2018 финансовом году до 73% в 2019 финансовом году, а у F-16D он увеличился до 76%.

Тем не менее, уровень технической готовности истребителей F-22А фактически снизился с 52% в 2018 финансовом году до 51% в 2019 финансовом году. Вероятно, это связано с продолжающимися проблемами обслуживания после того, как 17 истребителей F-22А были повреждены на авиабазе Тиндалл во Флориде во время урагана "Майкл" в 2018 году.

В конечном итоге руководство Пентагона решило не возобновлять требования к уровню технической готовности истребительного парка в 80% в 2020 финансовом году, заявил Браун сенатскому Комитету по делам вооруженных сил.

"Канцелярия министра обороны определила, что инициатива по достижению 80-процентного показателя уровня технической готовности в 2019 финансовом году не является требованием в 2020 финансовом году", - сообщил Браун, который в настоящее время является командующим Командованием ВВС США в зоне Тихого океана.

Вместо этого ВВС США вернулись к своей обычной практике, позволяющей командирам устанавливать свои собственные показатели уровня технической готовности, без каких-либо четких требований к данным показателям.

"Мы продолжаем балансировать восстановление готовности в ближайшей перспективе с инвестиционными возможностями в долгосрочной перспективе", - сказал Браун. - "Несмотря на то, что обслуживание наших стареющих парков [истребителей] является сложным и дорогостоящим, мы постоянно изучаем новые технологии, лучшие коммерческие методы и другие методы, чтобы сократить расходы на содержание наших ВВС".

Хотя ВВС США пытались выполнить "80-процентное требование" Мэттиса, даже после того, как он ушел в отставку в декабре 2018 года, эта цель никогда не была популярной среди руководства ВВС США.

В случае утверждения Сенатом в качестве главы ВВС США, Браун заменит генерала Дейва Голдфейна, который утверждал, что готовность парка воздушных судов ВВС лучше измерять другими показателями.

В интервью "Air Force Times" в августе 2019 года генерал Голдфейн заявил, что готовность ВВС на самом деле нужно измерять по тому, насколько хорошо ВВС могут выполнять свои задачи, для которых требуются не только боеготовые самолеты. По его словам, для этого также требуются подготовленные и боеготовые летные экипажи, наземный обслуживающий персонал, а также достаточно запасных частей и ресурсов. Голдфейн также назвал увеличение налета и подготовки летчиков в качестве других показателей прогресса.

Вместо того чтобы стремиться к достижению 80-процентного показателя технической готовности, ВВС США внедряют новую "стратегическую систему жизнеобеспечения", которая будет нацелена на повышение технической готовности путем улучшения сети ремонта ВВС и расширения использования базового технического обслуживания, сообщил Браун сенатскому Комитету по делам вооруженных сил.

По словам Брауна, генеральный инспектор ВВС США также проводит всесторонний секретный анализ оценок уровня технической готовности ВВС США.

Генерал Чарльз К. Браун во время слушаний по его утверждению в должности начальника штаба (командующего) ВВС США в Комитете по делам вооруженных сил Сента США. Вашингтон, 07.05.2020 (с) Kevin Dietsch / AP