Создание в США новой наземной РЛС обнаружения воздушных целей

Военно-воздушные силы США 8 мая 2020 года сообщили, что предоставили корпорациям Lockheed Martin и Northrop Grumman и австралийской компании CEA Technologies контракты по 0,5 млн долл каждой в рамках так называемой процедуры "SpeedDealer" на ускоренное предоставление уже к концу сентября конкурсных образцов-прототипов наземных подвижных радиолокационных станций обнаружения воздушных целей по программе Three-Dimensional Expeditionary Long-Range Radar (3DELRR). Низкая стоимость контрактов подразумевает предоставление уже готовых образцов.

Развернутая американская наземная подвижная трехкоординатная РЛС обнаружения воздушных целей AN/TPS-75 в Форт-Додж (Айова), 19.12.2019 (с) Vincent De Groot / ВВС Национальной гвардии США

Программа Three-Dimensional Expeditionary Long-Range Radar (3DELRR) направлена на замену в ВВС США основной используемой сейчас наземной подвижной трехкоординатной РЛС обнаружения воздушных целей AN/TPS-75, которая представляет собой проведенную в конце 1980-х и начале 1990-х годов модернизацию строевых старых РЛС серии AN/TPS-43 производства 1970-х годов.

Программа 3DELRR длится уже значительное время. В октябре 2014 года конкурс ВВС США по программе 3DELRR по замене РЛС AN/TPS-75 выиграла корпорация Raytheon, в конкуренции с предложениями Lockheed Martin и Northrop Grumman, причем это присуждение было опротестовано обеими конкурентами, в том числе в судах. В результате разбирательств только в мае 2017 года Raytheon получила контракт на сумму 52,6 млн долл на разработку своего варианта РЛС под индексом AN/TPS-81 по этапу ОКР (EMD) по программе в течении 30 месяцев. Однако в итоге Raytheon сорвала сроки ОКР, и в январе 2020 года ВВС США прекратили действие контракта с ней.

Взамен в марте 2020 года был начат новый уже ускоренный конкурс по программе 3DELRR, с обращением напрямую к проигравшим ранее конкурентам. Теперь планируется, что новые РЛС должны начать поступать на вооружение в 2024 финансовом году.