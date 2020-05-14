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Военно-промышленный курьер

Российский генералитет будет носить «меха»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Высшим офицерам, полковникам и капитанам первого ранга российских Вооружённых сил предлагается отменить ношение шапок-ушанок из каракуля, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

«Во исполнение решения президента Российской Федерации от 29 января 2020 г. № ПР-157 высшие офицеры, полковники и капитаны 1 ранга будут обеспечиваться шапками ушанками меховыми с козырьком вместо шапок ушанок из каракуля с козырьком. При этом количество и срок носки новых головных уборов останется прежним», - сказано в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Эти и ряд других изменений предлагается внести в постановление правительства РФ от 22 июня 2006 года № 390 «О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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