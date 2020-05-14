У британского шпиона будет пять точек

Британская компания BMT разрабатывает плавучего робота, корпус которого будет сделан по схеме пентамарана, чтобы сделать его всепогодным и быстроходным.

Пентамаран представляет собой судно с пятью параллельными корпусами, соединёнными в верхней части: основным корпусом и парными боковыми спонсонами. Главным преимуществом такой схемы являются высокая устойчивость и низкое сопротивление движению на больших скоростях.

Компания BMT предполагает, что на малых скоростях все пять корпусов пентамарана будут находиться в воде. На высокой скорости передние боковые спонсоны будут подниматься из воды, уменьшая сопротивление движению. Для перспективного робота ВМТ рассматривала несколько схем, включая монокорпусную, катамаран и тримаран.

Тримаран при моделировании показал наилучший результат с точки зрения гидродинамического сопротивления движению, но его устойчивость при сильном волнении моря была довольно низкой. Перспективный пентамаран британцы планируют использовать для выполнения ряда различных задач на море, включая патрулирование, разведку и наблюдение, противолодочную борьбу, гидрографические исследования и поисково-спасательные операции.