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Российская газета

Стали известны подробности новых испытаний подлодки "Князь Владимир"

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" проведет на испытаниях в Белом море несколько дней. Ходовые испытания головного корабля проекта "Борей-А" обеспечивают силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота и Беломорской военно-морской базы. На контрольные испытания крейсер отправился со сдаточной командой Севмаша.

"РГ" уже писала о том, что во вторник вечером "Князь Владимир" вышел из Северодвинска в Белое море. Как сообщил 13 мая начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, несколько дней, что крейсер будет находиться на контрольных ходовых испытаниях в море, он проведет сначала в надводном, а потом в подводном положении.

Специалисты проверят качество устранения замечаний, которые отметили на предыдущих испытаниях. И уже после этого решится вопрос о включении подводного крейсера в состав Военно-морского флота России.

На этом этапе испытаний в Белом море "Князю Владимиру" помогают экипажи спасательного буксира "Звездочка" и спасательного судна "Михаил Рудницкий".

"Князь Владимир" - головной корабль проекта "Борей-А". Подлодка отличается большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования и удержания на глубине. Несет 16 баллистических межконтинентальных ракет "Булава". Крейсер может также использовать крылатые ракеты, ракето-торпеды и торпеды.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
БелОМО
Звездочка
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
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