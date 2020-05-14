Шойгу поговорил по телефону с министром обороны Сербии

Они обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Сербии Александаром Вулиным. Об этом сообщили в среду в российском военном ведомстве.

"Сербский министр по поручению президента Республики Сербия Александара Вучича поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина и генерала армии Сергея Шойгу за оказанную сводным отрядом Вооруженных сил Российской Федерации помощь в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19", - отметили в Минобороны.

По словам главы сербского военного ведомства, российские врачебно-сестринские бригады проявили большой профессионализм. Он высоко оценил их вклад в нормализацию санитарно-эпидемической обстановки в Сербии.

Шойгу и Вулин также обсудили "состояние и перспективы российско-сербского военного сотрудничества" и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие всесторонних связей, добавили в военном ведомстве.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российский сводный отряд, действующий в Сербии, продезинфицировал 156 объектов в 30 городах, в том числе обработал более 320 зданий и сооружений общей площадью более 1,42 млн кв. метров, 65 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 470 тыс. кв. метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 780 пациентов, зараженных коронавирусом.