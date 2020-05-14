Горящий БТР-80А сняли на видео в Йемене

В Йемене продолжаются ожесточенные вооруженные столкновения между формированиями южан-сепаратистов и просаудовского президента Хади. В ходе боев стороны понесли существенные потери.

Сообщается, что хадисты лишись несколько единиц бронетехники: танков Т-55 и БТР-80А. Видео и фото с горящим бронетранспортером появились в Сети. Его уничтожили выстрелом из ручного противотанкового гранатомета.

Эти боевые средства доставки пехоты были закуплены министерством обороны Йемена еще до начала гражданской войны. Всего поступило более 90 "восьмидесятых". Военные ценили их за высокую огневую мощь 30-мм автоматического орудия 2А72 и хорошие маневренные характеристики.

В ходе раскола страны БТР стали применять все противоборствующие стороны.

В основном потери в технике происходят из-за неграмотной эксплуатации и отсутствия запасных частей. По большинству фотоматериалов из этой горячей точки видно, что бронемашины не подбиты, а брошены в полуразобранном состоянии. Их порой используют в качестве неподвижных огневых точек.

Российские конструкторы в своей работе учитывают опыт вооруженных конфликтов. Так, на модернизированном БТР-82АТ установлены противокумулятивные решетчатые экраны, способные эффективно нейтрализовывать боеприпасы ручных и станковых гранатометов.

Такая защита может монтироваться и на уже выпущенную технику, в том числе на БТР-80 и БТР-80А.

Аналогичные меры предусмотрены и для БМП-2 и БМП-3. Усовершенствованная техника демонстрировалась на международных военно-технических форумах "Армия".

هذه الدبابة الثانية التي يتم احراقها من قبل القوات الجنوبية في شقرة من غير الأطقم التي تم السيطرة عليها واحراقها واسر من عليها، القوات الجنوبية تؤكد ان واقع الجنوب اليوم مختلف وانه لا يمكن فرض واقع جديد بالقوة العسكرية .#معركه_اجتثاث_الارهاب pic.twitter.com/eUkRwy5d1U — ياسر اليافعي (@yaseralyafai) May 11, 2020

Алексей Брусилов