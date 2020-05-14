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РИА Новости

ПСБ вдвое увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ПСБ Банк с февраля по апрель 2020 года в два раза увеличил количество проведенных за день операций расчетно-кассового сопровождения гособоронзаказа при выплате зарплаты, а также налогов в госбюджет, сообщает пресс-служба ьанка.

Количество открываемых отдельных счетов за этот период выросло почти в 1,5 раза. Более чем на 45% выросло количество операций по ГОЗ, проведенных в системе дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate — за последние три месяца количество онлайн операций превысило 500 тысяч.

Для обеспечения безопасной работы в PSB Corporate применяются сертифицированные средства защиты информации, включая криптографическую защиту. В системе PSB Corporate предприятия ОПК осуществляют платежи с отдельных банковских счетов, ведут справочники подтверждающих документов, в режиме онлайн взаимодействуют с контролером, а банк ведет предварительный контроль целевого использования кредитных средств при выдаче на отдельные счета. Этот функционал позволяет исключить риск использования кредитных средств не по назначению, риск исполнения платежных поручений за счет собственных средств и значительно увеличивает скорость обработки заявлений на транш, отметили в банке.

"ПСБ обеспечивает контроль платежей по ГОЗ, в том числе для бесперебойных выплат заработной платы. Мы разработали автоматизированные решения для крупнейших холдингов ОПК, что позволило увеличить долю операций по ГОЗ онлайн более чем на 45%. В этом году планируем внедрение нового функционала, с помощью которого предприятия ОПК смогут оперативно контролировать лимиты и расходы на контракты со своими исполнителями, вести с ними документооборот", — приводится в сообщении комментарий председателя ПАО "Промсвязьбанк" Петра Фрадкова.

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Кредитование
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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