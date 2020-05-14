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РИА Новости

Путин счел возможным ускорить реализацию гособоронзаказа

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает возможным ускорить реализацию гособоронзаказа по некоторым направлениям для загрузки предприятий.

Путин отметил, что при реализации национальных проектов, госпрограмм запланированы закупки авиатехники.

"Предлагаю сдвинуть их, что называется, влево по графику, осуществить опережающим образом, чтобы обеспечить загрузкой наши предприятия именно сейчас в трудное для них время", - сказал он в ходе совещания по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Путин заявил, что речь в том числе идет о 66 вертолетах для развития санитарной авиации.

"Уверен, более ранняя поставка такой техники будет как никогда к месту", - сказал президент.

Он также отметил, что важно к этому подключить компании с государственным участием, напомнил, что "Почте России" в ближайшие годы будет необходимо модернизировать свой грузовой флот.

Путин призвал "рационально и рачительно" подойти ко всему, что делается в этом направлении.

"Надо посмотреть, что, сколько и когда планировали закупать наши компании с государственным участием. Это касается и нефтегазовых компаний, и других. Все это обобщить, понять объем этих заказов и выстроить его соответствующим образом, также, как, может быть, и гособоронзаказ сдвинуть по некоторым позициям влево", - заключил Путин.
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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