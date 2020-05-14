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Американское «оружие массового уничтожения» займется трансляцией энергии

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Источник изображения: Фото: United States Air Force

Многоразовый космический корабль Boeing Х-37В Военно-воздушных сил (ВВС) США, который планируют запустить 16 мая с космодрома на мысе Канаверал на ракете Atlas 5 с российским двигателем РД-180, примет участие в эксперименте по трансляции энергии космическим аппаратам, сообщает The Drive.

Американское издание, ссылаясь на инженера Пола Джаффе из Научно-исследовательской лаборатории Военно-морских сил (ВМС), отмечает, что тестируемая технология предназначена для обеспечения практически неограниченного срока службы беспилотных летательных аппаратов.

The Drive напоминает, что в октябре 2019 года Научно-исследовательская лаборатория ВМС провела наземный эксперимент, в ходе которого удалось передать по воздуху энергию c мощностью 2 киловатта на расстояние 300 метров. Согласно изданию, в ходе эксперимента в космосе энергия будет транслироваться в микроволновом диапазоне.

В октябре 2018 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что X-37B может быть оружием массового уничтожения. «Мы, соответственно, будем избегать каких-то публичных заявлений, но при этом прекрасно понимаем, что такое может быть, и вполне вероятно, что оружие массового уничтожения, если, не дай бог, оно будет размещено в космосе, может планировать сверху», — сказал чиновник.

В мае 2016 года опрошенные сайтом Space.com эксперты заявили, что мини-шаттл X-37B предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а одной из его целей является проверка экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

Работы над созданием X-37B начались в 1999 году совместными усилиями НАСА и Boeing. Предполагалось, что многоразовый космический корабль будет использоваться для ремонта околоземных спутников на высотах до 700 километров. Однако в 2004 году соответствующая программа была засекречена и отдана агентству по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам Пентагона. С тех пор бюджет, связанный с X-37B, был засекречен. В распоряжении ВВС США, как считается, имеется два таких мини-шаттла.

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Страны
Россия
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Продукция
Atlas V
X-37
РД-180
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