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Военно-промышленный курьер

В войне победит тот, кто обладает современными технологиями

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Источник изображения: vpk-news.ru

Интернет-газета Asr Iran, близкая к команде президента Исламской Республики Хасана Роухани, предположила, что «нацеливание ракеты на иранский военный корабль «Конарак» было осуществлено в рамках ведения электронной войны» и за этим инцидентом могут стоять Соединённые Штаты.

Согласно остающейся в силе первоначальной официальной версии ВМС Ирана, иранский эсминец «Джамаран» случайно атаковал другой военный корабль Исламской Республики, большой ракетный катер «Конарак», во время военно-морских учений в районе Персидского залива. 

Военный корабль «Конарак» был по ошибке обстрелян ракетой, выпущенной «Джамараном» во время учений в Оманском заливе, у берегов портового города Джаск на юге Ирана. В результате на «Конараке» погибли девятнадцать моряков, ещё 15 были госпитализированы.

Рассуждая о возможных причинах «случайного пуска» противокорабельной ракеты с «Джамарана», Asr Iran напоминает об угрозах, высказанных в прошлом месяце президентом США Дональдом Трампом и склоняется к конспирологической версии случившегося. Согласно ей, «Конарак» был атакован в результате «нацеливания ракеты с помощью средств ведения электронной войны со стороны врага».

В связи с этим Asr Iran задаётся вопросом: могут ли современные военные технологии, связанные с радиоэлектронной борьбой, запускать или изменять ход крылатых и других ракет или нет? «На этот вопрос должны дать ответ технические эксперты, тем более если военные не исключают возможности ведения электронной войны, что только усиливает предположения по поводу технической осуществимости такой атаки», - цитирует Eadaily издание.

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Иран
Оман
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Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
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