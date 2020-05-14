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ЦАМТО

Компания Saab модернизирует подводные аппараты ВМС Дании

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Модель подводного необитаемого аппарата Double Eagle Sarov
Модель в уменьшенном масштабе подводного необитаемого аппарата Double Eagle Sarov шведской компании Saab АВ.
Источник изображения: Денис Федутинов

ЦАМТО, 13 мая. Организация по оборонным закупкам и материально-техническому обеспечению (DALO) Минобороны Дании заключила с компанией Saab Dynamics контракт на проведение работ по восстановлению и модернизации трех необитаемых подводных аппаратов (НПА) "Дабл Игл" Mk.2.

Стоимость соглашения составила 5,6 млн. датских крон (0,81 млн. долл.).

НПА "Дабл Игл" были закуплены в 1980-х гг. как часть модулей противоминной борьбы, которые были установлены на многоцелевых сторожевых кораблях класса "Флайвефискен" ("Стандарт Флекс 300") Военно-морских сил Дании. В настоящее время аппараты входят в состав модульной бортовой системы противоминной борьбы MCM Denmark (MCM DNK), которая применяется с борта корабля класса "Хольм".

Согласно информации DALO, контракт на проведение модернизации "Дабл Игл" включает закупку различных подсистем и запасных частей, в том числе четырех гидроакустических систем, двух систем GPS, двух систем инерциальной навигации (Doppler Velocity Log /Inertial Navigation Systems), двух IP-камер (Internet protocol camera), а также подготовку к установке дополнительной камеры и прокладку кабеля.

"Дабл Игл" предназначен для ведения разведки под водой, обнаружения, идентификации и нейтрализации мин. Аппарат длиной 2,9 м, шириной 1,3 м и весом 540 кг может транспортировать полезную нагрузку массой до 250 кг, развивать скорость до 8 узлов и выполнять задачи на глубинах до 500 м.

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Проекты
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ИТ
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