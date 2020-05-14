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ЦАМТО

На Севмаше сформированы сдаточные команды

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Севмаш
Предприятие Севмаш.
Источник изображения: © Владимир Ларионов/ТАСС

ЦАМТО, 13 мая. На Севмаше сформированы сдаточные команды кораблей, которые в этом году пройдут испытания в море.

Предприятие строит две группировки атомных подводных лодок в интересах Военно-морского флота. АПЛ проектов "Ясень-М" и "Борей-А" находятся в разной степени готовности. Как сообщалось ранее, АПЛ "Князь Владимир" готовится к передаче Военно-морскому флоту, АПЛ "Казань" проходит этап испытаний. АПЛ "Белгород" и АПЛ "Новосибирск" в прошлом году были выведены из эллинга.

Сдаточные команды формируются перед выходом корабля в море. В них входят представители Севмаша и контрагентских организаций и экипаж корабля. Во главе сдаточной команды находится ответственный сдатчик. Сдаточным капитаном назначается командир корабля. В этом году на испытания в составе сдаточных команд выйдет рекордное количество монтажников – почти тысяча человек. Они обслуживают различные системы АПЛ. В сдаточную команду набираются специалисты и рабочие высокой квалификации, имеющие опыт морских испытаний, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Казань АПЛ
Князь Владимир
Новосибирск АПЛ
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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