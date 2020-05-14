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Российская газета

Черноморский флот получит 16 новых кораблей и судов обеспечения

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Главком ВМФ Николай Евменов рассказал, как адмиралы собираются наращивать корабельный состав Черноморского флота, делать его сбалансированным, самодостаточным и способным обеспечивать постоянное присутствие Андреевского флага в Средиземноморье.

"Буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из шести патрульных кораблей проекта 22160. Его надводная составляющая также пополнится в ближнесрочной перспективе тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, и серией малых ракетных кораблей проекта 22800", - объявил главком, поздравляя моряков с очередной годовщиной ЧФ. По словам Евменова, процесс оснащения и развития Черноморского флота продиктован необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге.

Известно, что в 2020 году в боевой состав ЧФ войдут 16 новых кораблей и судов обеспечения, в том числе корвет "Ретивый", вооруженный ракетным комплексом "Уран". Что касается малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт", то их главное ударное средство - универсальный стрелковый комплекс 3С14, в который входят восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".

На самом деле "Калибр" - это не одна ракета, а целое семейство высокоточных крылатых боеприпасов, предназначенных для разных целей, обладающих разной мощностью, принципом действия и способом размещения. Например, корабельная ракета 3М14 (именно ее использовали для уничтожения террористов в Сирии в октябре 2015 года экипажи кораблей Каспийской флотилии "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") имеет, по некоторым данным, радиус действия до 2,6 тысячи километров. Используемый на дизель-электрических подлодках проекта 636.3 "Варшавянка" боеприпас 3М54 стреляет, по некоторым оценкам, на 400 километров. Его черноморские подводники тоже опробовали на действующих в Сирии террористах и убедились, что натовцы не зря прозвали эту ракету "Sizzler" - "испепелитель".

Экспертам известна еще одна способность морского "Калибра" - он без проблем преодолевает мощную систему ПВО противника. Это достигается за счет полета ракеты на предельно малой высоте и автономности ее наведения на цель в режиме "молчания" на основном участке траектории. Навигация в "Калибре" - а это до полутора десятков опорных точек, - закладывается такая, что ракета может подойти к вражескому объекту практически с любого направления.

Что касается точности попадания, тут уместно выражение "бьет в яблочко". К примеру, известно, что экспортный вариант "Калибра" стреляет на 300 километров и уничтожает цель диаметром 1-2 метра. Понятно, что у ракет, используемых в нашем ВМФ, точностные характеристики еще выше.


Юрий Гаврилов

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Страны
Польша
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
Град Свияжск
П-800 Оникс
УКСК
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
22160
22800 МРК
636.3
877 Палтус
Калибр КР
КФ
ЧФ
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