XM1155: снайперский снаряд с дальностью свыше 100 км

Американская артиллерия будет поражать цели на расстоянии свыше 100 км. Вчера, 12 мая, пресс-служба компании Raytheon Missiles & Defense объявила о подписании контракта с Армией США на разработку и производство снаряда XM1155.

Raytheon и Управление командного центра развития боевых возможностей (OTA) армии США подписали первый контракт. Первый этап разработки оценён в $7,9 млн.

Работа американской артиллерии Источник изображения: raytheonmissilesanddefense.com

XM1155 будет представлять собой артиллерийский снаряд калибра 155 мм с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Разработчики утверждают, что он будет иметь вдвое увеличенную дальность стрельбы, поражая цели на расстоянии свыше 100 км при любых погодных условиях.

Нидерландская компания Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) занимается проектированием прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Raytheon интегрирует двигатель с корпусом снаряда, создаёт систему наведения, боеголовку и другие компоненты. ХМ1155 сможет поражать подвижные и стационарные цели на суше и в море и будет совместим как с действующими, так и с перспективными артиллерийскими орудиями.