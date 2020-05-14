Авиаэксперт оценил надежды Украины на СП «Антонова» и Boeing

«Антонов» ищет, кому бы продаться. Но ему нечем заинтересовать американцев», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Так он прокомментировал заявление посла Украины в США Владимира Ельченко о том, что будущее концерна «Антонов» зависит от сотрудничества с компанией Boeing.

"Зачем "Антонову" Boeing – понятно. Ведь потеряв возможность сотрудничества с Россией, концерн потерял возможность создавать самолеты. Сейчас предприятие пытается уцепиться за любую соломинку и ищет, кому бы продаться. Но не очень понятно, зачем компании Boeing "Антонов", – считает глава портала Авиа.ру Роман Гусаров.

"Многое, что создавалось на Украине – это еще советские разработки, которые реализовывались общесоюзными силами. В постсоветский период на концерне "Антонов" было создано несколько типов самолетов, но и они создавались в сотрудничестве с российскими научными институтами. Самостоятельно Украина не в состоянии создать что-то новое", – констатировал собеседник.

"Затем были попытки сотрудничества с Китаем. Какое-то время "Антонов" успешно продавал КНР свои наработки, и это заметно по новым китайским самолетам. Позже речь пошла о том, что Китай купит технологии самолета "Руслан", но этому воспрепятствовали США. А раз сотрудничать с Китаем и Россией нельзя – остается надежда на Boeing", – пояснил Гусаров.

"Но зачем Boeing взращивать себе конкурента на Украине? Зачем его финансировать, развивать, делиться технологиями? – рассуждает эксперт. – Возможно, американцы что-то пообещают украинцам, похлопают их по плечу, и просто заберут себе толковых инженеров".

"Сегодня украинцам нечем заинтересовать Boeing, у них нет ничего уникального. Тем более, США не уверены в этой стране: сегодня Украина с ними, а завтра опять будет с Россией. Максимум, что может получить Украина – это заказ на осовременивание самолета "Руслан". Но тогда и условия будут жесткими – все авторские права перейдут к Boeing", – предположил собеседник.

"При этом главная проблема заключается в том, что никто не заинтересован в развитии и поддержке авиаострасли Украины. И я не вижу другого сценария, кроме как постепенного вымирания украинской промышленности", – заключил Гусаров.

Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о том, что будущее украинского госпредприятия "Антонов" зависит от сотрудничества с компанией Boeing.

"Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам "Антонов". Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна "Антонов" сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing", – сказал Ельченко.

Он также отметил востребованность в современных условиях коммерческих большегрузных самолетов, допустив, что Boeing задумается над производством еще и грузовых самолетов.

"А здесь "Антонов", безусловно, может многое предложить. Я надеюсь, что мы выйдем и на конкретные договоренности, причем не просто перспективу, а на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между "Антонов" и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано", – добавил посол.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, сможет ли президент Владимир Зеленский спасти авиапром Украины.

Наталья Макарова