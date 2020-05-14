237 лет на страже южных морских рубежей России

13 мая появился Черноморский флот России.

На протяжении своей истории Черноморский флот прославили выдающиеся русские флотоводцы. С конца 1783 года, когда по указу императрицы Екатерины II была создана морская база, адмиралы Федор Ушаков и Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин и Владимир Корнилов прославили флот России в русско-турецких войнах, Крымской войне, в годы Первой мировой войны.

К началу Великой Отечественной войны в состав Черноморского флота входили линейный корабль «Парижская коммуна», крейсеры «Красный Крым», «Ворошилов», «Молотов», три лидера, 14 эсминцев, 47 подводных лодок, 15 тральщиков, четыре канонерские лодки, два сторожевых корабля, минный заградитель, 34 торпедных катера, десять катеров-охотников и различные другие вспомогательные суда. Кроме кораблей и судов воздушную поддержку действия флота могли оказать более 600 боевых самолётов морской авиации.

С началом активных боевых действий и сформировавшегося Приморского фронта перед Черноморским флотом была поставлена задача поддерживать его наступление и оборонять с моря южные районы Украинской ССР. Флот и подразделения морской пехоты активно принимали участие в обороне Одессы против немецко-румынских частей, а после провёл эвакуацию горожан и защитников. Особое место в боевых действиях Черноморского флота занимает вторая героическая оборона Города-героя Севастополя, которая длилась 250 дней.

20 октября враг прорвался через Перекоп, рассчитывая захватить город сходу, но получил отпор. Корабельные и береговые орудия Черноморского флота от 85-мм до 305-мм наносили большой урон немцам. С ноября 1941 года по май 1942-го Севастополь пережил три штурма. 1 июля 1942 года, из-за осложнения ситуации на других участках фронта, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение эвакуировать оставшихся защитников гарнизона и оставшихся местных жителей. 9 мая 1944 года Севастополь, а 12 мая весь полуостров Крым были освобождены полностью от вражеских войск.

За годы войны моряки-черноморцы провели в общей сложности 24 наступательные десантные операции, повредили или уничтожили почти 900 кораблей и судов немецко-румынского флота. По итогам боёв 18 крупным кораблям и подразделениям из состава флота присвоены наименования «Гвардейские», 228 воинам-черноморцам - звание Героя Советского Союза.

В составе экспозиции вооружения, военной техники и инженерных сооружений Музея Победы есть раздел, посвященный Военно-морскому флоту СССР в годы Великой Отечественной войны. В составе морской площадки экспонируются башенные артиллерийские установки различных калибров - от 85-мм до 130-мм, рубки двух подводных лодок - Гвардейского минного заградителя Л-3 «Фрунзовец» II серии и Краснознаменной средней подводной лодки Щ-307 «Треска», морские корабельные якорные мины, гребные винты и якоря боевых кораблей СССР.

Одним из уникальных экспонатов является ствол 305-мм башенного орудия, который устанавливался на линейный корабль Черноморского флота «Парижская коммуна», а также башенные орудия береговых артиллерийских батарей, защищавших Севастополь от вражеских кораблей и войск.