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Российская газета

На форуме Армия-2020 пройдет обсуждение вопросов национальной безопасности России

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-МЕ" разработки АО "КБП" в экспозиции IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

Заявленная тематика будет обсуждаться в рамках научно-деловой программы в формате круглого стола "Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации".

В дискуссии примут участие представители зарубежных государств.

Повесткой научной дискуссии планируется охватить вопросы обеспечения энергетической, экономической, технологической и экологической безопасности, приоритеты развития международного сотрудничества, а также принципы борьбы с фальсификацией и дезинформацией в международном информационном пространстве.

Программа мероприятия предусматривает обсуждение повестки в формате выступлений экспертов-специалистов и свободной дискуссии.

К участию в круглом столе приглашаются представители Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Секретариата Совета министров обороны государств - участников СНГ, федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций Минобороны России, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Организатором круглого стола выступает Военный институт (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Напомним, Международный военно-технический форум "Армия-2020" пройдет с 23 по 29 августа в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне "Алабино" и аэродроме "Кубинка". С подробной информацией можно ознакомится на сайте мероприятия www.rusarmyexpo.ru или на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

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