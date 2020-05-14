В Севастополе морские пехотинцы отметили новоселье

В отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты после ремонта открыли два важных социально значимых объекта - воинский клуб и четырехэтажную казарму с современной отделкой. Они стали очередными в длинном списке уже приведенных в порядок сооружений, среди которых контрольно-пропускной пункт, парковая зона, две столовые, два хранилища и автопарк.

- В отремонтированной казарме созданы все условия для комфортного проживания личного состава, - отметил командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. - И сегодня это лучший военный городок морской пехоты на всем Военно-морском флоте. В клубе, где есть спортивный и тренажерный залы, помимо различных торжественных и досуговых мероприятий будут проводиться тренировки и соревнования.

По словам командира бригады, гвардии полковника Сергея Кенса, в новой казарме будут квартироваться и солдаты-срочники, и контрактники - причем, не только морские пехотинцы, но и служащие ремонтного батальона отдельной бригады МТО. На первом этаже - учебные классы, на других - жилые и хозяйственные помещения, места для отдыха.

- Объекты были изношены - более 20 лет без капитального ремонта, - говорит начальник квартирно-эксплуатационного управления Черноморского флота полковник Рустам Минуллин. - Теперь же они приведены в соответствие всем действующим требованиям. Применены исключительно технологии XXI века - современные материалы, антивандальная сантехника, системы кондиционирования и вентиляции.

На втором этаже - библиотека и зал, где представлены экспозиции, рассказывающие о заслугах и подвигах бригады во время Великой Отечественной войны.

- Мы довольны качеством ремонта, - сообщил заведующий клубом Владислав Карманов. - Современное оборудование позволяет проводить статусные мероприятия и приглашать известных артистов. Цифровой программируемый звуковой комплекс обеспечивает качественное прослушивание в любой точке зала. Светодиодные вращающиеся прожектора, механизированное управление сценой - все это прекрасно подойдет для подготовки любого праздника и торжества.

В преддверии 75-летия Победы приведена в образцовое состояние и Аллея ветеранов. Также строители обновили плац и трибуну, два контрольно-пропускных пункта, площадку перед часовней Святого Александра Невского.

- Аналогичные работы ведутся и в других соединениях, воинских частях и подразделениях Черноморского флота, - говорит Рустам Минуллин. - В этом году в военных городках в эксплуатацию сдадут 35 объектов, и большинство из них - социальные. В прошлом году сдали 33.

Также после ремонта введены в эксплуатацию объекты железнодорожного батальона в Керчи, где привели в порядок здания казармы, столовой, бани, контрольно-пропускного пункта, и благоустроили территорию военного городка.

Владимир Пасякин (Севастополь)