Как пройдет весенний призыв 2020 года

Со следующей недели новобранцев весны-2020 начнут отправлять на службу в войска. Несмотря на пандемию, все предшествующие этому процедуры в военкоматах с помощью современных телекоммуникационных средств и сети "Интернет" выполнят полностью.

По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, для рассмотрения на призывных комиссиях в комиссариатах уже подготовили более 360 тысяч личных дел. Это при том, что по указу президента РФ до середины лета в строй необходимо поставить 135 тысяч молодых солдат. Дистанционный сбор и изучение сведений о новобранцах позволяют сделать так, что вызванным в военкомат призывникам останется лишь пройти медосвидетельствование и сдать профессионально-психологические тесты.

"Прежде чем отправиться в те или иные войска, они получат заключение, как минимум, семи врачей-специалистов, таких как терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог", - заявил Герасимов в интервью "Красной звезде". Начальник Генштаба уточнил, что в первую очередь на заседания призывных комиссий вызовут около 170 тысяч парней, которых можно гарантированно призвать в армию, поскольку они не имеют права на освобождение или отсрочку от военной службы.

"Каждый призывник сразу же после прибытия на сборный пункт будет проходить экспресс-тестирование на возможное наличие коронавирусной инфекции. Лишь после получения отрицательного результата молодой человек будет направлен на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор, переодевание и комплектование воинской команды", - объяснил Герасимов. Он уверен, что созданные в военкоматах запасы медицинских масок, средств для дезинфекции и тестов на коронавирус не только позволяют полностью и в срок провести весенний призыв, но и дают возможность при необходимости оперативно отреагировать на возможные изменения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

На службу многих новобранцев повезут в отдельных железнодорожных вагонах, где в отличие от прошлых лет разместят лишь треть от обычного количества призывников. Использовать для транспортировки молодых солдат гражданские самолеты будут при условии их загрузки только воинскими командами. И еще одна новость от начальника Генштаба. Он предупредил, что для безопасности здоровья новобранцев их родителей не пустят на территорию воинских частей в день принятия военной присяги.

Герасимов также рассказал, как в условиях пандемии из армии увольняют отслуживших свое солдат. 6 тысяч таких "дембелей" уже разъехались по домам. Но если этому препятствует заболевание, прощание с воинской частью состоится после выписки солдата из медучреждения. А для тех, кого посадили на карантин из-за контакта с инфицированным сослуживцем, - после завершения медицинского наблюдения и получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования на коронавирус.

Юрий Гаврилов