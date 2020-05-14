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Россия не исключает переговоров по поставкам вооружений Ирану после снятия эмбарго

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Замир Кабулов
Замир Кабулов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 13 мая. В Москве не исключают начала переговоров по поставкам российских вооружений в Иран после снятия эмбарго СБ ООН с Тегерана осенью этого года, заявил "РИА Новости" директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

"Да, потому что заканчивается срок действия соответствующей резолюции СБ ООН и Россия аккуратно ее соблюдала", – сказал дипломат, отвечая на вопрос, может ли РФ начать поставки вооружений в Иран после того, как эмбарго СБ ООН в отношении Тегерана истечет осенью этого года.

З.Кабулов отметил, что "пока таких переговоров (о начале поставок вооружений – ред.) нет, но они станут вполне возможны, потому что устранится международно-правовое препятствие, которое существует до октября".

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил в интервью "РИА Новости", что Тегеран получал предложения по поставке военной техники и оборонительных вооружений от ряда стран и планирует предпринять определенные шаги после снятия ограничений.

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