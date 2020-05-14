Еще один турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 сбили в Ливии

В Ливии силам противовоздушной обороны удалось сбить очередной ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. Такие БПЛА поддерживают с воздуха действия формирований Правительства национального согласия (ПНС).

Аппарат рухнул на землю к югу от города Бени-Валид. В качестве доказательства произошедшего в Twitter появились фотографии лежащих в кузове автомобиля обгоревших обломков и сохранившихся средства поражения.

Такие управляемые боеприпасы активно используются не только против военных целей Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара, но и гражданских объектов, в том числе транспортных средств, доставляющих различные грузы для мирного населения.

The citizen Saleh Abu Ghraibah Al-Ammari was targeted by a Turkish UAV in Al-Hessha yesterday. He was driving his water tank to provide a livelihood for his son and daughters. After beehives,chickens ,watermelon, and sheep ,now water#Libya #GNA #war_crimes @UNSMILibya #Erdogan pic.twitter.com/l9EOO1k1KY — M.LNA (@LNA2019M) May 13, 2020

Свежий пример - уничтожение автоцистерны, перевозившей воду. Ракета попала в переднюю часть емкости и проделала внушительных размеров пробоину. При этом серьезные повреждения получила кабина.

Как предполагается, Bayraktar TB2 был уничтожен одним из доставленных из Объединенных Арабских Эмиратов ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" на шасси немецкого производства MAN SX-45.

Различные источники сообщают противоречивые сведения об общем количестве уничтоженных турецких беспилотников такого типа. По одним данным, их сбито уже почти три десятка, по другим - всего 14 штук. Назвать точную цифру может только турецкая сторона, но вряд ли мы дождемся официальных комментариев по этому вопросу.

Также бойцы ЛНА разместили видео, демонстрирующее поражение разведывательного квадрокоптера. Дрон был захвачен во время боев к югу от ливийской столицы.

Алексей Моисеев