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Российская газета

Еще один турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 сбили в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

В Ливии силам противовоздушной обороны удалось сбить очередной ударный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства. Такие БПЛА поддерживают с воздуха действия формирований Правительства национального согласия (ПНС).

Аппарат рухнул на землю к югу от города Бени-Валид. В качестве доказательства произошедшего в Twitter появились фотографии лежащих в кузове автомобиля обгоревших обломков и сохранившихся средства поражения.

Такие управляемые боеприпасы активно используются не только против военных целей Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара, но и гражданских объектов, в том числе транспортных средств, доставляющих различные грузы для мирного населения.

Свежий пример - уничтожение автоцистерны, перевозившей воду. Ракета попала в переднюю часть емкости и проделала внушительных размеров пробоину. При этом серьезные повреждения получила кабина.

Как предполагается, Bayraktar TB2 был уничтожен одним из доставленных из Объединенных Арабских Эмиратов ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" на шасси немецкого производства MAN SX-45.

Различные источники сообщают противоречивые сведения об общем количестве уничтоженных турецких беспилотников такого типа. По одним данным, их сбито уже почти три десятка, по другим - всего 14 штук. Назвать точную цифру может только турецкая сторона, но вряд ли мы дождемся официальных комментариев по этому вопросу.

Также бойцы ЛНА разместили видео, демонстрирующее поражение разведывательного квадрокоптера. Дрон был захвачен во время боев к югу от ливийской столицы.



Алексей Моисеев

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Страны
Германия
Ливия
ОАЭ
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
MAN
Проекты
БПЛА
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