Китай поднял в небо новый палубный истребитель

12 мая совершила первый полет палубная версия китайского истребителя JL-9G, сообщил MilitaryWatch со ссылкой на источники в КНР.

JL-9 - в первую очередь учебный самолет, предназначенный для подготовки военных летчиков к работе на более серьезных машинах. Однако и тренировочная "спарка" может при необходимости выполнять боевые задачи.

Являясь потомком легендарного МиГ-21, китайский истребитель отличается первоклассными летными характеристиками, скороподъемностью 15- метров в секунду, максимальной скоростью 1,5 Маха и практическим потолком в 16 километров. Самолет оснащен "стеклянной" кабиной пилотов, современной авионикой и датчиками, нашлемным дисплеем и системой целеуказания. Он способен применять ряд современных боеприпасов классов "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

JL-9 занимает третье место среди учебных самолетов по боевым характеристикам и, хотя уступает по ряду параметров тяжелому истребителю J-15, может быть весьма опасен - особенно в несложных миссиях.

Антон Валагин