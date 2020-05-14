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Военное обозрение

Китайский переход на калибр 7,62х51 NATO: «Вариант 7,62х54 мм создавался ещё в царской России»

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае коснулись темы повышения эффективности стрелкового оружия. В частности, речь идёт о создании снайперской винтовки CS-LR4 под патрон калибра 7,62х51 мм. Боеприпас, как известно имеет номенклатуру .308 Win или 7,62×51 NATO, что говорит о западном происхождении концепции его калибра.

В самом Китае отмечают, что в стране налажено производство патронов именно такого калибра. Называются и причины. Так, в военно-тематическом разделе портала Sohu заявлено, что переход винтовки от NORINCO в данном случае на калибр 7,62х51 мм обусловлен тем, что «советский вариант» 7,62х54 мм, использовавшийся ранее, «морально устарел».

Из материала о китайском переходе на 7,62х51 мм:

Вариант 7,62х54 мм создавался ещё в царской России. Советские оружейники тоже решили взять его за основу. Но сегодня можно сказать, что 7,62х54 мм R имеет относительно низкие баллистические характеристики.

В Китае отмечается, что стрелковое оружие под патрон 7,62х54 мм будет сниматься с производства, а имеющееся, вероятно, трансформироваться под боеприпас 7,62×51 NATO.

Китайское ТВ:

В настоящее время в Китае налажен выпуск пуль DFL3 и улучшенного их варианта DFL3A для снайперского оружия. Это пули с латунной оболочкой. Есть варианты с использование стали. В первом случае может возникнуть проблема с массовым производством таких пуль, так как в Китае мало медных рудников, а сама медь востребована в высокотехнологичных отраслях экономики.

Отмечается, что производство в КНР оружия под калибр 7,62 мм «знаменует возвращение в строй оружия среднего калибра и одновременно высокой практичности и эффективности».

Также добавляется расширение в Китае ниши модульного оружия – стрелкового оружия под патроны нескольких калибров.

Возвращаясь к винтовке CS-LR4 - её длина 1100 мм, ёмкость магазина - 5 патронов, тип - ручная перезарядка с поворотным затвором. Примечательно, что открытые прицельные приспособления на ней отсутствуют. Предлагается монтаж различных оптических прицельных устройств.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Norinco
Проекты
NATO
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