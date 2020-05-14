Новый украинский учебно-тренировочный самолёт УТЛ-450 начал испытания

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com/

На Украине появился новый учебно-тренировочный самолет для подготовки пилотов. Как сообщают украинские СМИ, 5 мая 2020 года самолет УТЛ-450 впервые выехал на взлетную полосу.

Как пояснили в пресс-службе "Мотор-Сич", новый учебно-тренировочный самолет УТЛ-450 представляет собой капитально отремонтированный и модернизированный советский самолет Як-52 с установленным украинским турбовинтовым двигателем АИ-450С и 5-ти лопастным винтом изменяемого шага MTV-5. Впервые самолет был показан на выставке "Авиасвит ХХІ – 2016" в октябре 2016 года в Киеве. Как заявляется, самолет предназначен для профессиональной подготовки пилотов.

Уникальный легкий самолет УТЛ-450 начал проходить испытания – такая крылатые машина не имеет аналогов в Украине, и должен стать универсальным учебно-тренировочным аппаратом

- заявил президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

По словам президента, уже ведутся переговоры с Минобороны Украины, чтобы применять данный летательный аппарат не только для начального обучения пилотов, но для применения летчиками вооружения. При этом он не пояснил, какое вооружение намерены установить на УТЛ-450.

Первые испытания нового самолета были проведены на земле, без поднятия в воздух. В ходе тестов была проверена работа двигателя и других систем и устройств самолета, после чего были проведены пробежки по взлетной полосе. О дальнейших планах испытаний УТЛ-450 пока ничего не сообщается.

Источник изображения: https://www.ukrmilitary.com/

Согласно заявленным характеристикам, вес пустого самолета – 900 кг, максимальный взлетный вес – 1315/1500 кг (пилотажная/многоцелевая категория), максимальная скорость горизонтального полета – 350 км/ч, максимальная дальность полета с 10% запасом топлива – 650 км, максимальная дальность полета с дополнительным запасом топлива – 2890 км, практический потолок – 9000 м