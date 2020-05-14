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Российская газета

Опубликовано малоизвестное фото беспилотного советского "Ястреба"

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Источник изображения: rg.ru

Опубликована фотография первого советского дальнего сверхзвукового беспилотного разведчика Ту-123 "Ястреб". На цветном снимке в хорошем качестве разведывательный комплекс находится на специальной стартовой рампе тягача МАЗ-537 с полуприцепом.

Изображение реактивного дрона разместила в социальных сетях Объединенная авиастроительная корпорация.

Разработка Ту-123 "Ястреб" началась 16 августа 1960 года в конструкторском бюро Туполева, так как там уже имелся опыт создания беспилотного ударного самолета-снаряда Ту-121. Работы велись ударными темпами. Заводские испытания реактивного беспилотника завершились через год, а в декабре 1963-го - государственные.

Советским конструкторам удалось создать очень удачную для своего времени машину для радио и фоторазведки объектов на дальности свыше 3500 километров. Аппаратура "Ястреба" позволяла проводить фотографирование в масштабе до 200 метров в 1 сантиметр. Радиотехническая разведка осуществлялась с глубиной бокового обзора до 300 километров.

Размах крыла Ту-123 составлял 8,41 метра, длина - 27,83 метра, высота - 4,78 метра. Максимальная скорость - 2 700 километров в час. Практическая дальность полета - до 3 580 километров. Высота полета от 19 до 23 километров.

Реактивный беспилотник стартовал с наклонной рампы с помощью стартовых твердотопливных ускорителей ПРД-52. На пятой секунде полета оба ускорителя прекращали работу и отделялись от фюзеляжа "Ястреба". Маршевый полет обеспечивался двигателем КР-15-300. В полете бортовые фотоаппараты включались и выключались по команде. После завершения задания Ту-123 программный комплекс разворачивал беспилотник на обратный маршрут.

На расстоянии около 500 километров "Ястреб" начинал управляться оператором. После выхода беспилотного разведчика в заданную точку происходило отделение отсека с разведывательным и навигационным оборудованием, который на парашюте приземлялся в нужном месте. Остальные части конструкции разрушались.

До 1972 года на авиазаводе в Воронеже было построено 52 экземпляра Ту-123. "Ястреб" мог с успехом проводить разведку практически всей территории Западной Европы. Однако данных об их использовании нет, так как архивы засекречены. В 1979 году карьера беспилотного разведчика завершилась, Ту-123 стали использовать в качестве воздушных мишеней. Сохранившийся экземпляр "Ястреба" находится в музее на Центральном аэродроме имени Фрунзе в Москве.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Туполев
Проекты
БПЛА
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