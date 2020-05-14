МиГ-29 станет бизнес-джетом

Советский истребитель четвертого поколения МиГ-29 может стать демонстратором разрабатываемого российского сверхзвукового бизнес-джета, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института член-корреспондент Российской академии наук Кирилл Сыпало.

По его словам, при наличии соответствующего финансирования подобный самолет появится к 2023 году. Целью создания прототипа называется проверка в летном эксперименте правильности использованных технологических решений, в частности, аэродинамического облика, расположения, формы и размера воздухозаборников и сопловых аппаратов.

«Скорее всего, в качестве такого донора будет МиГ-29 вместе со штатными двигателями, теми самолетными и бортовыми системами, которыми он оснащен. Конечно, здесь нельзя говорить о полноценном сверхзвуковом деловом самолете, это скорее прототип-демонстратор», — отметил Сыпало.

В феврале в The National Interest написали, что, хотя МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».