В США рассказали об опасности российских систем РЭБ

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) представляют опасность для американских военных, поскольку позволяют обнаружить и атаковать последних даже в условиях тщательной маскировки, пишет The Drive.

Издание приводит твит американского командира 11-го танкового кавалерийского полка полковника Скота Вудворда, в котором сообщается об испытаниях систем РЭБ в Национальном учебном центре США в Калифорнии.

По данным военного, даже ночью замаскированная бронетехника оставляет яркий 12-километровый радиоэлектронный след, который виден системами РЭБ. «Как выглядит ваша сигнатура для систем РЭБ — более широкий вопрос. Если я вижу вас так, не имеет значения, какой у вас камуфляж», — полагает Вудворд.

В сентябре 2019 года «Известия» написали, что российский комплекс РЭБ РБ-341В «Леер-3» сможет найти противника по сигналу сотового телефона и в режиме реального времени навести на него ударные средства.

В июле 2018 года полковник армии США Брайан Салливан заявил, что находящиеся в Сирии американские военные работают в условиях радиоэлектронной атаки со стороны России. В июне тот же военный сказал, что российские технологии РЭБ опережают американские и представляют особую угрозу для США и сил НАТО в Европе.