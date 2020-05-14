Американцы купили у Роскосмоса «билет» на МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о достижении договоренностей с «Роскосмосом» о доставке американского астронавта на МКС.

Отмечается, что по договору американцы покупают одно место на корабле «Союз», запуск которого планируется этой осенью.

Кроме того, в NASA сообщили, что американские компании не отреагировали на запрос агентства о возможности организовать перевозку астронавтов в 2020 году.

В «Роскосмосе» РБК подтвердили заключение контракта, но его сумму раскрыть отказались.

«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», - сообщили в пресс-службе.