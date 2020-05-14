Российский флот получит всепогодные универсальные танкеры

Новые корабли способны доставлять топливо, передавать грузы и участвовать в спасательных операциях.

Черноморский флот получит первый уникальный танкер проекта 03182 «Вице-адмирал Паромов». Судно способно передвигаться в самых тяжелых погодных условиях. При этом с него можно перекачивать на другие корабли топливо и горюче-смазочные материалы, а также передавать грузы. И самое главное, танкер способен выполнять спасательные задачи - от поиска пострадавших до ремонта и буксировки терпящих бедствие плавсредств.

Эксперты отмечают, что универсальные корабли серьезно расширят возможности ЧФ.

В настоящее время ВМФ завершает формирование экипажа танкера «Вице-адмирал Паромов». Он войдет в состав отряда обеспечения ЧФ. Ожидается, что судно передадут флоту в нынешнем году, однако возможна небольшая задержка сроков ввода в строй. В этом случае на корабле поднимут Андреевский флаг в начале следующего года, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.