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Российская газета

Стреляющий щит "Легион" испытывают в России

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Источник изображения: Александр Мельников / РИА Новости

Стреляющий щит "Легион" испытывают в России по заказу силовых ведомств. Он разработан на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения "Оса".

"Легион" - разработка НИИ Прикладной химии, который входит в Ростех. Как рассказал ТАСС заместитель управляющего директора Артем Муранов, испытания проводятся в интересах внутреннего заказчика, по его желанию щит будет доработан.

Стреляющий щит продемонстрировали в рамках выставки "Армия-2019" и на других международных экспозициях. Разработкой сразу заинтересовались потенциальные заказчики.

Щит "Легион" разработан в 2016 году на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения "Оса". В него вмонтирован модуль с кассетой на 12 патронов нелетального действия.

Сотрудники НИИ считают, что их разработка не имеет аналогов в мире. Щит может отстреливать боеприпасы травматического, светозвукового и раздражающего действия калибра 18.5х45 мм. В управлении модулем задействована только одна рука, она держит щит.

Замдиректора Артем Муранов добавил, что интерес к стреляющему щиту проявляют как представители российских силовых структур, так и иностранных держав.


Светлана Цыганкова

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