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ЦАМТО

Современные ремонтные машины поступили на вооружение железнодорожного соединения ВВО в Амурской области

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МТО-УБ1
Мастерская технического обслуживания МТО-УБ1.
Источник изображения: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 13 мая. На вооружение железнодорожного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, поступила партия новых специальных машин МТО-УБ.

Данные машины предназначены для проведения ремонтных работ на технике в любом необорудованном месте, в том числе в полевых условиях. Машины выполнены на базе автомобилей-вездеходов Урал-4320 с колесной формулой 6х6. В дополнение мастерские оборудованы лебедкой. Характеристики машины позволяют ее эксплуатировать во всех климатических условиях Дальнего Востока.

В составе ремонтной техники имеется все необходимое для ремонта имущество. При организации работ экипаж из пяти человек оборудует несколько мест и палаток, на которых разворачиваются сварочный аппарат, специальные станки, электрические и механические инструменты. В дополнение на машине имеется кран-манипулятор, обладающий максимальной грузоподъемностью до 4 тонн и позволяющий осуществить ремонт габаритных агрегатов тяжелой техники.

Поступившая техника значительно повысит возможности специалистов-ремонтников при проведении работ, как на стоянках, так и в полевых условиях. С помощью новых мастерских можно проводить ремонты со всеми основными образцами колесной и гусеничной техники соединения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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