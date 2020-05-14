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ЦАМТО

Иран получил предложения по поставке вооружений от ряда стран

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

ЦАМТО, 13 мая. Тегеран получил предложения по поставке военной техники и оборонительных вооружений от ряда стран, заявил в интервью "РИА Новости" посол Исламской республики в РФ Казем Джалали.

Он напомнил, что период особого режима поставок вооружений Ирану, согласованный в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, истекает осенью 2020 года.

"Обеспечение оборонных потребностей является законным правом Ирана, и после окончания ограничений будут предприняты необходимые действия. До настоящего времени Иран получал предложения на поставку военной техники и оборонительных вооружений, однако существовавшие ограничения не позволяли совершению сделок в данной области", – заявил "РИА Новости" К.Джалали.

Как напоминает агентство, Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не просуществовала и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил "РИА Новости", что действующий особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран по прошествии пятилетнего срока должен истечь и отклонений от этого решения быть не может. В то же время, госсекретарь Майк Помпео отмечал, что США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая.

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