Наукоград «Сколково»: полезные изобретения последних лет

Источник изображения: Фейсбук/Фонд "Сколково"

Инновационный центр «Сколково» часто называют «российской Кремниевой долиной». Но довольно часто в адрес наукограда приходится слышать и критику. Действительно ли значение Сколково не столь велико, как хотелось бы, или же он приносит стране ощутимую пользу?

Почему России понадобился инновационный центр

Как только было анонсировано создание инновационного центра в Сколково, это решение правительства сразу же встретило критику со стороны как политической оппозиции, так и части научного сообщества. Многие авторитетные ученые говорили, что в России не использован потенциал технопарков, и строить Сколково преждевременно. Еще одним аргументом был якобы отсутствующий в стране спрос на инновации, что превращало, по мнению критиков, Сколково в ненужную с практической точки зрения затею.

В этом году проекту Сколково исполнилось 10 лет. Тогда, в уже относительно далеком 2010 году, организаторы проекта утверждали, что на формирование научной среды в инновационном центре потребуется 10-15 лет. Конечно, о наступлении полноценного времени «собирать камни» говорить еще рано, но первые итоги существования наукограда подводить уже можно. Попытаемся проанализировать, какую пользу стране принес центр в Сколково за последние годы.

Одно из приоритетных направлений центра – поддержка стартапов в инновационной сфере и сфере высоких технологий. Долгое время многие интересные проекты оставались невостребованными именно из-за отсутствия реальной помощи со стороны государства. В результате Россия теряла возможность применения ценнейших изобретений, а во многих случаях талантливые изобретатели уезжали за рубеж и плодами их изысканий пользовались уже американские и европейские компании. С появлением центра в Сколково эта ситуация стала меняться. Уже спустя пять – шесть лет его существования четверть венчурных сделок в стране заключалась «питомцами» Сколково, сейчас эти показатели еще выше.

Как Сколково воплощает в жизнь полезные инновации

В Сколково за годы его существования была сформирована инженерная, правовая, информационная и социальная инфраструктура для помощи начинающим бизнесам. И результаты не заставили себя долго ждать. Перечислим лишь некоторые из проектов, создававшихся с опорой на возможности центра в Сколково: программное обеспечение для распознавания лиц FindFace, экспресс-тест для выявления инсульта от компании DRD, первое российское средство для лечения ВИЧ «Элпида».

Также «Сколково» оказывает помощь компаниям и стартапам в прототипировании, например был создан прототип генератора озона высокой концентрации для компании «Солвэй». Компания Datadvance получила от центра помощь на создание программного обеспечения pSeven, включенного затем в Реестр отечественного программного обеспечения. Еще один интересный проект – высокоточная внутренняя навигационная система компании MarvelMind Robotics, используемая для автономных роботов, вертолетов, других транспортных средств.

Источник изображения: Фейсбук/Фонд "Сколково"

Наверное, не нуждается в объяснении социальная значимость проекта CaterWil по созданию инвалидных колясок-трансформеров с колесами и гусеницами, что позволяет преодолевать самые разные препятствия. Победа в конкурсе «Качество жизни» открыла для компании возможности наукограда в Сколково.

Другой подобный проект с очень большой социальной и медицинской значимостью - экзоскелеты для реабилитации в домашних и клинических условиях компании «Экзоатлет». Компания «Моторика» при поддержке Сколково смогла производить электромеханические протезы верхних конечностей для детей и взрослых, которыми можно управлять на уровне рефлексов (благодаря системе снятия электрических импульсов с мышц).

Источник изображения: Фейсбук/Фонд "Сколково"

В условиях пандемии коронавируса возрастает потребность в средствах и системах обеззараживания. Ее также стараются покрыть резиденты Сколково: уже в 17 московских больницах установлены канальные обеззараживатели воздуха с функцией фильтрации и инактивации, которые задерживают и инактивируют бактерии и вирусы. Их производит компания «Тион», получившая такую возможность, в том числе, и благодаря Сколково.

Таким образом, наукоград, несмотря на некоторые проблемы, вполне оправдывает свое существование. За десять лет своей истории инновационный центр оказал поддержку многим стартапам, причем, как видно, очень важным для российского общества, в том числе в социальном отношении.