Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы уставлены на полигоне "Бурдуны" ВВО в Республике Бурятия

ЦАМТО, 13 мая. Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы в ходе подготовки к летнему периоду обучения уставлены на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа "Бурдуны", дислоцированного в Республике Бурятия.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Стрельбу каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.