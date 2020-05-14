Войти
ЦАМТО

Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы уставлены на полигоне "Бурдуны" ВВО в Республике Бурятия

600
0
0
Полигон «Бурдуны»
37-я отдельная мотострелковая бригада совершает марш на полигон «Бурдуны».
Источник изображения: debri-dv.ru

ЦАМТО, 13 мая. Новейшие радиоуправляемые мишенные комплексы в ходе подготовки к летнему периоду обучения уставлены на полигоне мотострелкового соединения Восточного военного округа "Бурдуны", дислоцированного в Республике Бурятия.

Движущиеся модули нового полигонного оборудования позволяют создать трехуровневую систему парных мишеней для отработки боевых стрельб мотострелковой роты в обороне и наступлении.

Мишени могут подниматься и опускаться по командам с радиоуправляемого пульта руководителя стрельбы и двигаться по рельсовой дороге. Стрельбу каждый военнослужащий может вести на дистанциях от 50 до 400 м, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.09.2016
Авиационный завод в Комсомольске поставит армии 10 Су-35С
26.11.2015
Пусковая установка корабельного ЗРК "Штиль-1" успешно прошла испытания
20.10.2014
Сергей Шойгу: мы не можем себе позволить срыва поступления на флоты новых кораблей
10.06.2013
Россия вооружится новой стратегической ракетой в 2013 году
18.01.2012
ВДВ научили нападать из-за угла
23.06.2009
Вячеслав Дзиркалн: за рубежом очень интересуются нашими "Искандерами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 15:33
  • 13
Рогозин посоветовал "Жюль Вернам" подсчитать стоимость поиска драгметаллов на Луне
  • 14.05 14:18
  • 0
УАЗ «буханка» - самый популярный внедорожник в России
  • 14.05 14:11
  • 17
В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160
  • 14.05 13:41
  • 2
10 Крутых рогаток для охоты и рыбалки с Алиэкспресс + амуниция для стрельбы
  • 14.05 13:10
  • 3
Генералам и полковникам каракулевые шапки предлагается заменить меховыми - проект постановления правительства РФ
  • 14.05 12:18
  • 2
Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ
  • 14.05 12:07
  • 2
Учения ВМС Ирана закончились трагедией
  • 14.05 11:53
  • 17
Как вернуть себе Победу?
  • 14.05 11:32
  • 14
Объяснено игнорирование США России на Луне
  • 14.05 11:12
  • 48
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 14.05 10:55
  • 2
XM1155: снайперский снаряд с дальностью свыше 100 км
  • 14.05 09:46
  • 19
На подходе С-500
  • 14.05 08:51
  • 2077
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.05 08:50
  • 1
NOMARS: без моряков, но с ракетами
  • 14.05 08:47
  • 1
В Норвегии назвали угрозой новый американский радар