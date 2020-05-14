Первый серийный морской буксир проекта 23470 вышел на ходовые испытания

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Первый серийный морской буксир проекта 23470 "Андрей Степанов" вышел на заводские ходовые испытания. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, испытания морского буксира проводятся в акватории Черного моря, на его борту, кроме команды судна, находятся представители Ярославского судостроительного завода, которые обучают экипаж эксплуатации, техническому обслуживанию и практическому применению судовых систем, устройств и механизмов.

Как отметили в Минобороны, после окончания заводских ходовых испытаний буксир вернется на судоремонтный завод "Персей" в Севастополе, где будет проведена подготовка буксира к государственным испытаниям. Ввод судна в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Второй после головного "Сергея Балка", морской буксир "Андрей Степанов" является первым серийным в серии из пяти морских буксиров проекта 23470. Построен на Ярославском судостроительном заводе согласно заключенному в 2014 году контракту на два морских буксира для Минобороны. Заложен на ЯСЗ 27 июля 2015 года и спущен на воду 29 июня 2017 года. Позднее был переведен на севастопольский судостроительный завод "Персей", где достраивался на воде.

Буксир назван в честь Степанова Андрея Ивановича (1863–1905), который проходил службу на Балтийском флоте, участвовал в дальних плаваниях на крейсерах "Рюрик" и "Адмирал Нахимов", неоднократно поощрялся командованием, был награжден орденами Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст. в 1903 г. за отличие был произведен в чин капитана 2 ранга. В 1904 году был назначен командиром транспорта-мастерской "Камчатка", входившей в состав Второй эскадры флота Тихого океана под командованием вице-адмирала З. П. Рожественского. В заключительной фазе Цусимского сражения А.И.Степанов пытался оказать помощь тяжело поврежденному флагманскому броненосцу "Князь Суворов" и даже прикрыть его от атаки отряда японских миноносцев огнем малокалиберных орудий "Камчатки". Погиб на боевом посту в бою с неприятелем.

Постройка морских буксиров проекта 23470 идет со значительной задержкой по причине остановки строительства буксиров из-за переработки проекта по замене импортных комплектующих на отечественные. В настоящее время головной буксир "Сергей Балк" несет службу в составе Черноморского флота. Церемония ввода буксира в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота прошла 21 февраля этого года в Севастополе. Еще три буксира находятся в процессе строительства на Ярославском ССЗ. Они строятся по модифицированному проекту с установкой российского оборудования.

Данные морские буксиры предназначены для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде; проводки судов в акватории портов и постановки к причалу; выполнения эскортных операций в море; тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, а также для тушения горящего на воде топлива; снятия с мели кораблей и судов.

В кормовой оконечности судна расположена площадка для приёма и взлёта вертолетов. Наличие крана грузоподъемностью 20 т при вылете стрелы 13 м с активной компенсацией качки позволяет буксиру самостоятельно выполнять грузовые операции и обслуживать вертолетную площадку как на тихой воде, так и в морских условиях.

Главные размерения судна: длина наибольшая, м 69,75; ширина наибольшая, м 15,0; высота борта до ВП, м 6,7; осадка наибольшая, м 5,2, водоизмещение - 3200 т. Автономность по запасам провизии - 30 суток, дальность плавания при скорости 14 уз. - 3000 миль. Район плавания - неограниченный в соответствии с классом ледовых усилений Arc 4.