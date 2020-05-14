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Российская газета

Зонтик над союзниками: в Китае восхитились системой ПВО РФ

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Источник изображения: rg.ru

Созданные в 2015 году войска противовоздушной и противоракетной обороны России отличает прекрасная оснащенность новейшими системами обнаружения и нейтрализации воздушных и космических угроз, постоянная боевая подготовка расчетов, готовность защитить от воздушного нападения не только объекты на территории РФ, но и ее союзников, пишет китайский портал "Чжунго цзюньван". Перевод статьи опубликовал ИноСМИ.

Войска ПВО раскрыли зонтик безопасности над союзниками и внесли существенный вклад в развитие международного сотрудничества в сфере безопасности, пишет издание. Практически завершено создание российско-белорусской системы воздушно-космической обороны. Создается механизм взаимного оповещения между Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном и Россией. На международных учениях "Славянский щит-2019" российские войска ПВО-ПРО играли ведущую роль. На маневрах, в частности, отрабатывались совместные размещение сил, несение боевого дежурства по защите воздушного пространства и отражение ударов крылатых ракет и беспилотников. Активно применялись ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". В рамках военного сотрудничества армия России разместила эти системы в Сербии, создав на юге Европы буферную зону для обеспечения воздушной безопасности в противовес расширению НАТО.

Части ПВО-ПРО относятся к войскам постоянной боевой готовности и интенсивно занимаются боевой подготовкой. В 2019 году армия России провела 140 учений и тренировок с силами ПВО - в том числе стратегические учения "Центр-2019" и две комбинированных межвидовых тренировки. Маневры проходили в различных климатических зонах: от льдов Арктики до южных пустынь, на равнинах, в горах и лесах."Войска показали превосходную боевую подготовку и согласованность действий", - отметил в конце года главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Сергей Суровикин.

Зенитные комплексы С-400 "Триумф" известны уже всему миру, однако совсем недавно была принята на вооружение другая выдающаяся зенитная система, С-350 "Витязь". Ее боекомплект в четыре раза больше, чем у "Триумфа", "Витязь" способен эффективно противостоять любой воздушной угрозе: от беспилотника до крылатой ракеты. В Мордовии заступил на боевое дежурство первый дальний радар типа "Контейнер", способный контролировать воздушную обстановку в радиусе трех тысяч километров. Аналогичные РЛС планируется разместить в Арктике и под Калининградом. В распоряжении 1-й армии ПВО-ПРО имеется уникальная противоракетная система А-135 "Амур".

Хорошо обученные и прекрасно оснащенные российские войска ПВО готовы нейтрализовать любую угрозу в воздушно-космическом пространстве. А истребители дежурных сил регулярно поднимаются в воздух, чтобы отогнать от границы чересчур любопытные самолеты НАТО.


Антон Валагин

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Страны
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Сербия
Таджикистан
Продукция
29Б6 Контейнер
96К6 Панцирь-С1
А-135
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Военные учения
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