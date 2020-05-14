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Huntington Ingalls Industries передала ВМС США эсминец DDG-119 "Дэлберт Д.Блэк"

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Источник изображения: Фото: Huntington Ingalls Industries

ЦАМТО, 13 мая. Командование ВМС США объявило приемке после завершения испытаний построенного на предприятии Ingalls Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries (HII) эсминца УРО (DDG-119) "Дэлберт Д.Блэк" класса "Арли Берк".

DDG-119 станет 68-м эскадренным миноносцем класса "Арли Берк", принятым ВМС США и 32-м кораблем данного типа, построенным подразделением Ingalls Shipbuilding. Резка стали для строительства DDG-119 началась в июле 2015 года, церемонии закладки киля состоялась 1 июня 2016 года, спуск на воду прошел 8 сентября 2017 года. Как планируется, корабль будет включен в боевой состав ВМС США в конце 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, программа строительства эсминцев серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries), а 34 – General Dynamics Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости строительства эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".

На сегодняшний день Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 32 корабля класса "Арли Берк". Последним из построенных компанией кораблей 27 июля 2019 года в боевой состав ВМС США вошел эскадренный миноносец УРО (DDG-117) "Пол Игнасиус".

В стадии постройки находится еще четыре корабля серии: "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121), "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123), "Джек Лукас" (DDG-125) и "Тед Стивенс" (DDG-128).

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
BIW
General Dynamics
HII
Ingalls
Northrop Grumman
Проекты
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