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Военное обозрение

Итальянский учебный самолёт М-345 НЕТ прошёл сертификацию

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Источник изображения: Leonardo

Итальянские ВВС в скором времени получат новый самолет начальной подготовки летчиков. Как сообщает Flightglobal, итальянский концерн Leonardo завершил первый этап сертификации перспективного учебного самолета M-345 НЕТ.

Самолет начальной летной подготовки М-345 НЕТ создан на основе самолета M-311, который пытались продвинуть, начиная с 2005 года, но все попытки закончились безрезультатно из-за недостатков в конструкции. В свою очередь М-311 являлся модифицированным вариантом учебно-тренировочного самолета SIAI-Marchetti S.211. Последний производился с 1981 по 1994 годы (выпущено 70 машин) и поставлялся в ВВС Сингапура, Филиппин и Гаити. Прототип М-345 НЕТ был представлен публике в 2013 году. Первый полет состоялся 29 декабря 2016 года.

Новый самолет имеет максимальную взлетную массу в 4,1 тонны, установлен двигатель Williams International FJ44-4M, позволяющий развивать скорость до 795 км/час. Дальность полета заявлена в 1778 километров. М-345 НЕТ может нести ракетно-бомбовую нагрузку до 1 тонны на пяти точках подвески.

О версии учебного самолета М-345 НЕТ стало широко известно в 2017 году, когда Минобороны Италии подписало с Leonardo контракт на поставку ВВС Италии пяти первых новых реактивных учебно-тренировочных самолетов М-345 НЕТ. В настоящее время заказано уже 18 самолетов, далее в планах военных Италии довести парк этих самолетов до 45 штук. Предполагается, что в будущем М-345 НЕТ заменит в итальянских ВВС учебный самолет Aermacchi MB-339 и дополнит парк уже имеющихся учебных M-346 Master, которые используются для расширенной подготовки летчиков. На вооружение М-345 НЕТ планируется принять до конца 2020 года.

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Гаити
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