В интересах инженерных войск ВС РФ разрабатывается новый магнитометрический бомбоискатель

ЦАМТО, 13 мая. В интересах инженерных войск ВС РФ продолжается разработка новых средств поиска взрывоопасных предметов. Одним из таких изделий является магнитометрический бомбоискатель "Мультизонд", разработанный на передвижной платформе, управляемой оператором.

Его натурные испытания на полигоне показали хорошие результаты. "Мультизонд" состоит из передвижной платформы и держателей, магнитометрического модуля, блока обработки сигналов и пульта.

Бомбоискатель предназначен для обнаружения крупных ферромагнитных объектов – неразорвавшихся боеприпасов, фугасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой; обеспечения выполнения задач по гуманитарному разминированию местности и других специальных мероприятий.

"Мультизонд" отличает широкая зона обнаружения, высокий темп мониторинга местности, возможность координатной привязки мест расположения возможных взрывоопасных предметов.

Максимальная глубина обнаружения взрывоопасных предметов составляет: граната Ф-1 и противопехотная мина – до 0,7 м, противотанковая мина и 155-мм снаряд – до 3 м, авиационная бомба массой до 500 кг – до 6 м. Кроме того образец позволяет обнаруживать тайники с вооружением и техникой на глубине до 7 м. При возимой массе бомбоискателя 20 кг гарантированная ширина зоны обнаружения составляет 2 м со скоростью поиска не менее 1,5 м/с, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.