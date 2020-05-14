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ЦАМТО

В самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160

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Андреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев"
Андреевский флаг над палубой патрульного корабля проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 13 мая. В самой ближайшей перспективе ЧФ пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова морякам-черноморцам по случаю Дня Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая.

В своем поздравлении адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что "Черноморский флот находится на этапе активного оснащения и развития. Этот процесс продиктован логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге".

По словам адмирала Николая Евменова "буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближайшее время тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, и серией малых ракетных кораблей проекта 22800".

"Безусловно, что будет и далее развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств", – подчеркнул адмирал Николай Евменов в своем поздравлении.

"Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении", – отметил главком ВМФ.

Поздравляя черноморцев с Днем Черноморского флота, главком ВМФ, также, сказал о том, что "силы Черноморского флота, как и прежде, наряду с силами других флотов, будут являться важнейшим элементом Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Для этого у черноморцев есть прекрасный опыт действий в Средиземном море в прошлом 5-й Средиземноморской эскадры. Этот опыт обогащен практическим опытом участия черноморцев в действиях против террористов на территории Сирийской Арабской Республики".

"В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей родины России", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

Справочно:

История создания регулярного Черноморского флота тесно связана с многовековой борьбой России за выход к Азовскому и Черному морям. Прибытие 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова кораблей Азовской флотилии ознаменовало решение одной из главных задач государственного развития России выхода к морю с созданием на нем военного флота.

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Страны
Россия
Сирия
Проекты
22160
ЧФ
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17 комментариев
№1
14.05.2020 06:46
Зачем ему такой тоннаж при почти отсутствующем вооружении?
-1
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№2
14.05.2020 10:01
Цитата, q
Зачем ему такой тоннаж при почти отсутствующем вооружении?

Скорость максимальная/патрульная - 27 узлов / 16 узлов.

Дальность плаванья - 6000 миль.

Автономность - 60 суток.

Вооружение: 76 мм универсальная пушка АК-176, ЗРК "Гибка".

Возможность установки модулей: С гидроакустическим комплексом, с 8 или 4 крылатыми ракетами "Калибр", с универсальной пусковой установкой ЗРК "Штиль-1".
+1
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№3
14.05.2020 10:36
Максимальная скорость для патруля маловата, узлов бы 40.
Учитывая преимущественно противолодочную ориентированность вооружения - налицо недооснащённость оным.
Водоизмещение для патруля избыточное раза в три.
Вроде есть куда ракет напихать - не пихают.
Без вертолёта бесполезен.
Как патруль - избыточный и тихоходный.
Как ПЛО - неполноценный.
Как корвет - вообще никак.
Как прогулочный катер для экипажа с возможностью пошманать браконьеров - самое оно.
-1
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№4
14.05.2020 10:48
Цитата, q
Как прогулочный катер для экипажа с возможностью пошманать браконьеров - самое оно.

Шаманить браконьеров Калибрами за 6000 миль - самое оно. Браконьеры бородатые, по совместительству работают в ИГИЛ
0
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№5
14.05.2020 10:51
Цитата, q
Водоизмещение для патруля избыточное раза в три.
Вроде есть куда ракет напихать - не пихают.
Без вертолёта бесполезен.
Как патруль - избыточный и тихоходный.
Как ПЛО - неполноценный.
Как корвет - вообще никак.

Попытка втиснуть в привычные рамки потерпела неудачу, что-же теперь делать, неужели всё пропало?
0
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№6
14.05.2020 10:52
Цитата, q
Учитывая преимущественно противолодочную ориентированность вооружения - налицо недооснащённость оным.

Да, не получился из него БПК.
0
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№7
14.05.2020 11:00
Для БПК ему хотя бы еще бонбов/торпедов и узлов +10 хода.
Для корвета - ПКР каких-нибудь и АК630-е или в этом роде для ближней ПВО.
Для патруля - узлов 15 накинуть, вертолёт убрать, АК630 добавить и облегчить до 200-400 тонн.
-2
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№8
14.05.2020 11:10
Цитата, q
Для БПК ему хотя бы еще бонбов/торпедов и узлов +10 хода.

Эх не читают в штабе флота форумы.

Цитата, q
Для корвета - ПКР каких-нибудь и АК630-е или в этом роде для ближней ПВО.

Насчёт накинуть это да

Цитата, q

Система взаимодействия «Бастионов» и корветов была проверена в нынешнем году, когда «Василий Быков» сопровождал в Черном море военные корабли США. Моряки вели наблюдение за американцами не только визуально, но и с помощью РЛС и разведки — эти системы позволяют засекать плавсредства по работе их оборудования, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.
В Вооруженных силах сейчас внедряются межвидовые разведывательно-огневые контуры, которые серьезно повышают эффективность взаимодействия Сухопутных сил, ВКС и ВМФ, отметил главный редактор издания «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— В контур входят три составляющие — средства разведки и целеуказания, командный пункт, где принимается решение об ударе, и непосредственно огневые средства, — рассказал «Известиям» эксперт. — В нашем случае корабли должны найти противника и передать информацию на командный пункт, где проведут анализ ситуации и примут решение о поражении цели. Дальше приказ и координаты плавсредства противника поступят на батареи «Бастионов», которые откроют огонь.
В ходе такой операции корветы типа «Василий Быков», стараясь остаться незамеченными, будут с заданной дискретностью передавать координаты противника на командный пункт, сообщил «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Цели для противокорабельных ракет найдут новейшие корветы проекта «Василий Быков»
0
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№9
14.05.2020 11:22
Трёхтысячетонное ведро в Черном море засечет и береговая РЛС. И тем более дешевенький патрульный самолётик. Строить на это корабль на полторы тысячи тонн без нужды. Для лишь обнаружения ПЛ опять же водоизмещение сильно избыточно. В этот тоннаж без проблем запихнуть хотя бы нормальное противолодочное оснащение.
0
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№10
14.05.2020 11:32
Цитата, q
Трёхтысячетонное ведро в Черном море засечет и береговая РЛС

на каком удалении?

Цитата, q
лишь обнаружения ПЛ

он безусловно построен для дальности 6000 миль "лишь для обнаружения"

Цитата, q
И тем более дешевенький патрульный самолётик

самолётичек такой симпатичненький, дешевёшенький,  летает без устаку 60 суток подряд, как электрон сразу находится в нескольких местах чёрного моря в любую погоду
0
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№11
14.05.2020 11:51
Цитата, q
на каком удалении?

1300-1600 км с не самых больших крымских высот.

Цитата, ID: 1701 сообщ. №10
он безусловно построен для дальности 6000 миль "лишь для обнаружения"

Судя по вооружению, полностью вынесенному на единственный вертолёт - ДА. Безоговорочно.
Вру, есть оговорка - ловим одиночную ПЛ тип 209 без противодействия в течении 48 часов.

Цитата, ID: 1701 сообщ. №10
самолётичек такой симпатичненький, дешевёшенький,  летает без устаку 60 суток подряд, как электрон сразу находится в нескольких местах чёрного моря в любую погоду

Да, 60 суток подряд обычный винтовой ориончик вполне себе летает и жрёт топливо меньше корыта на полторы тысячи водоизмещения.

А в "любую погоду" в море я могу идти с прожекторами, транспарантом, сиреной и уголковым отражателем 2х2 метра - дальше нескольких километров не найдёте.
0
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№12
14.05.2020 12:07
Цитата, q
Да, 60 суток подряд обычный винтовой ориончик вполне себе летает

конечно летает, такой дешевенький маленький ориончишичек,  ему одной заправки как раз на 60 суток хватает, ибо он

Цитата, q
жрёт топливо меньше корыта на полторы тысячи водоизмещения.


И да, "корыто" не пойдёт, надо делать поменьше, чтоб на волне лучше стоял и экипажу не повадно было в комфорте разлагаться, да и нахрена ему такой запас топлива и дальность хода, это же очевидно

Цитата
Зачем ему такой тоннаж при почти отсутствующем вооружении?
0
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№13
14.05.2020 12:19
В Чёрном море судно на 400 тонн вполне себе комфортно будет стоять, там волна выше 2х-3х метров - явление нечастое. Люди, кто за год не адаптируется к качке на море не задерживаются. Играть в бадминтон на палубе в шторм все равно не получится, избыточный тоннаж тут не поможет.
0
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№14
14.05.2020 12:30
Цитата, q
Люди, кто за год не адаптируется к качке на море не задерживаются.

да, кто не может 60 суток полусогнувшись прожить - тому на флоте не место.

Цитата, q
Играть в бадминтон на палубе в шторм все равно не получится, избыточный тоннаж тут не поможет.

да, раз в бадминтон не получится, то затея с тоннажем провалилась, ведь еще зачем тоннаж нужен - чтобы в бадминтон в шторм играть
0
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№15
14.05.2020 12:32
Цитата, q
В Чёрном море судно на 400 тонн вполне себе комфортно будет стоять, там волна выше 2х-3х метров - явление нечастое

ну, да, он ведь исключительно под Чёрное море делался, у нас других морей то нету
0
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№16
14.05.2020 14:08
Есть карты интенсивности штормов - потрудитесь посмотреть.
400 тонн - это большое водоизмещение, тысячи рыбаков ходят в океан на шунах и того поменьше. В океан, не в море.
В первом приближении 400 тонн это развал по ватерлинии на 7-8 метров в миделе и длина метров 45, зависит от типа обводов корпуса.
0
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№17
14.05.2020 14:11
0
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