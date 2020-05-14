ЦАМТО, 13 мая. В самой ближайшей перспективе ЧФ пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова морякам-черноморцам по случаю Дня Черноморского флота, который отмечается ежегодно 13 мая.

В своем поздравлении адмирал Николай Евменов особо подчеркнул, что "Черноморский флот находится на этапе активного оснащения и развития. Этот процесс продиктован логичной необходимостью не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге".

По словам адмирала Николая Евменова "буквально в самой ближайшей перспективе Черноморский флот пополнится серией из 6 патрульных кораблей проекта 22160. Надводная составляющая Черноморского флота также пополнится в ближайшее время тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, и серией малых ракетных кораблей проекта 22800".

"Безусловно, что будет и далее развиваться важнейший сегмент береговой инфраструктуры, судоремонта и судостроения. Черноморский флот будет сбалансированным и самодостаточным по составу сил и средств", – подчеркнул адмирал Николай Евменов в своем поздравлении.

"Процесс оснащения Черноморского флота новейшими кораблями и системами вооружения будет вестись в соответствии с важностью задач по обеспечению безопасности государства на южном направлении", – отметил главком ВМФ.

Поздравляя черноморцев с Днем Черноморского флота, главком ВМФ, также, сказал о том, что "силы Черноморского флота, как и прежде, наряду с силами других флотов, будут являться важнейшим элементом Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Для этого у черноморцев есть прекрасный опыт действий в Средиземном море в прошлом 5-й Средиземноморской эскадры. Этот опыт обогащен практическим опытом участия черноморцев в действиях против террористов на территории Сирийской Арабской Республики".

"В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и воинской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской выучкой во славу нашей родины России", – цитирует адмирала Николая Евменова Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

Справочно:

История создания регулярного Черноморского флота тесно связана с многовековой борьбой России за выход к Азовскому и Черному морям. Прибытие 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова кораблей Азовской флотилии ознаменовало решение одной из главных задач государственного развития России – выхода к морю с созданием на нем военного флота.