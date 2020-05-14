Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ

Современные российские системы РЭБ способны не только атаковать противника, но и "разглядеть" его сквозь любой камуфляж. Особенно уязвимы танки и бронемашины, оборудованные активными системами защиты.

These were taken at the National Training Center, in California. Concealment will help you stay alive a little longer in the close fight.

What does your EW footprint look like is the larger question. If I can see you like this, it doesn't matter how much camo you have pic.twitter.com/EihBe4nEG3 — theRealBlackhorse_6 (@theRealBH6) May 8, 2020

К таким выводам пришел командир 11-го танкового кавалерийского полка полковник Скот Вудворд.

Как сообщает издание The Drive, в результате эксперимента, проводившегося в Национальном учебном центре США в форте Ирвин, выяснилось, что даже ночью тщательно замаскированная бронетехника оставляет яркий радиоэлектронный след, который виден на расстоянии 12 километров. И заметить его российским системам радиолокационной и электронной борьбы не составит труда.

"Как выглядит ваша сигнатура для систем РЭБ - это более широкий вопрос. Если я вижу вас так, не имеет значения, какой у вас камуфляж", - написал полковник Скот Вудворд, комментируя фото, на котором виден радиоэлектронный след замаскированной группировки войск.

Эксперт подчеркнул, что активные системы защиты от противотанковых управляемых ракет могут резко увеличить сигнатуру подразделения. Причина тому - датчики и радары для обнаружения летящих боеприпасов.

"Возможность геолокации вражеских сил электронным способом, о которой противник даже не подозревает, дает возможность нанесения артиллерийских или авиационных ударов по его позициям. Дополнение их электронными или кибератаками может быть особенно разрушительным", - считает американский военный аналитик.

Поэтому в США активизировались работы по созданию современных систем РЭБ.

Николай Грищенко