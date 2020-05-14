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Российская газета

Камуфляж не спасет: в США признали опасность российских систем РЭБ

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Источник изображения: rg.ru

Современные российские системы РЭБ способны не только атаковать противника, но и "разглядеть" его сквозь любой камуфляж. Особенно уязвимы танки и бронемашины, оборудованные активными системами защиты.

К таким выводам пришел командир 11-го танкового кавалерийского полка полковник Скот Вудворд.

Как сообщает издание The Drive, в результате эксперимента, проводившегося в Национальном учебном центре США в форте Ирвин, выяснилось, что даже ночью тщательно замаскированная бронетехника оставляет яркий радиоэлектронный след, который виден на расстоянии 12 километров. И заметить его российским системам радиолокационной и электронной борьбы не составит труда.

"Как выглядит ваша сигнатура для систем РЭБ - это более широкий вопрос. Если я вижу вас так, не имеет значения, какой у вас камуфляж", - написал полковник Скот Вудворд, комментируя фото, на котором виден радиоэлектронный след замаскированной группировки войск.

Эксперт подчеркнул, что активные системы защиты от противотанковых управляемых ракет могут резко увеличить сигнатуру подразделения. Причина тому - датчики и радары для обнаружения летящих боеприпасов.

"Возможность геолокации вражеских сил электронным способом, о которой противник даже не подозревает, дает возможность нанесения артиллерийских или авиационных ударов по его позициям. Дополнение их электронными или кибератаками может быть особенно разрушительным", - считает американский военный аналитик.

Поэтому в США активизировались работы по созданию современных систем РЭБ.


Николай Грищенко

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2 комментария
№1
14.05.2020 10:50
Цитата, q
Современные российские системы РЭБ способны не только атаковать противника, но и "разглядеть" его сквозь любой камуфляж.
Российская газета выдаёт желаемое за действительное.
11-й кавалерийский полк имитирует войска противника, то есть нас. И имеет соответствующую технику и вооружение - частью приближенную к нашим ТТХ, а частью просто нашу. А Вудворд употребил выражение "меня подхватили с дальности 12миль" и потому скорее всего не его (наши) РТР обнаружили американского противника, а американские РТР  обнаружили 11-й полк с нашими средствами связи.
Тем более, что Вудворд разместил СПУТНИКОВЫЙ снимок полигона с наложенной ЭМ активностью в "лосином лесу", то есть снимок не нашей, а американской РТР.
Цитата, q
Особенно уязвимы танки и бронемашины, оборудованные активными системами защиты.
И особенно - Армата, на которой додумались разместить мощную РЛС не только для задач КАЗ, но и для задач ПВО.
Цитата, q
"Возможность геолокации вражеских сил электронным способом, о которой противник даже не подозревает, дает возможность нанесения артиллерийских или авиационных ударов по его позициям.
Я постоянно об этом талдычу. Но некоторые по-прежнему не боятся демаскировки, так как уверены, что собьют любой тип атакующего Армату средства поражения.
Лбом пулю ушибут.
А вот англоязычные комментаторы под постом Вудворда гораздо более вменяемы. Что удручает.
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№2
14.05.2020 12:18
у Арматы есть пассивный режим работы , так как в Афганите против ПТУР есть еще пассивные УФ камеры .
а РЛС включать во время атаки или в опасные моменты .
и есть мнение что Афганит реально сможет отразить или помешать для 90% управляемых боеприпасов .
и даже для не очень умных боеприпасов есть прикрытие Ртутью-БМ .
хотя в целом вопрос очень спорный . так как аргументы есть у обеих сторон .
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