Российские силовики могут получить стреляющий щит «Легион»

Источник изображения: Ростех

Российские силовые структуры в скором времени могут получить на вооружение стреляющий щит. Как заявили в Ростехе, специалисты входящего в структуру госкорпорации "НИИ Прикладной химии" (НИИПХ), начали испытания стреляющего щита "Легион".

Как пояснил заместитель управляющего директора НИИПХ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артем Муранов, ранее НИИПХ разработал стреляющий щит "Легион" нелетального действия, предназначенный для применения силовыми структурами. Щит в основном поставлялся за рубеж, к нему большой интерес проявили в Юго-Восточной Азии и США, в настоящее время щитом заинтересовались в России.

Есть типовое изделие (щит - прим.), которое мы разработали, которое поставляется на экспорт. В интересах внутреннего заказчика сейчас проводим комплекс испытаний. В зависимости от пожеланий заказчика, по результатам испытаний, при необходимости, можем доработать его

- заявил он.

Стреляющий щит "Легион" был разработан в 2016 году на основе огнестрельного пистолета ограниченного поражения "Оса". В щит встроен специальный модуль на 12 патронов нелетального действия. Стрельба ведется путем нажатия на специальный тумблер, расположенный на рукояти щита с внутренней стороны. Модуль может применять патроны травматического, светозвукового и раздражающего действия, выбор боеприпаса можно сделать с помощью тумблера.