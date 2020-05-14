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Военное обозрение

В армии США назвали требуемые характеристики системы «свой-чужой» для пехоты

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Источник изображения: topwar.ru

Вооружённые силы США обратились к промышленности с вопросом о возможностях по созданию специальных датчиков, которые могли бы повысить уровень безопасности ведения боя в составе подразделения в тёмное время суток. Эти датчики должны помочь пехотинцам идентифицировать своих бойцов в условиях плохой видимости.

В обращении систему обозначают аббревиатурой IFF (Identification Friend or Foe). Это система «свой-чужой» для сухопутных армейских подразделений.

Основные требования к датчику: малый вес, низкая потребляемая мощность, высокая скрытность, высокая степень аутентификации бойцами своей армии, интеграция с комплектами военной формы. Система может быть изначально встроенной в индивидуальное снаряжение американского солдата, не демаскировать его.

Указывается и максимальная площадь – до 9 кв. дюймов (примерно до 58 кв см). Контрольное расстояние обнаружения – 300 м.

Предполагается, что датчик должен располагаться либо на защитном шлеме бойца, либо на верхней части его тела (одежды).

Из требований:

Он должен обеспечивать не менее 270 градусов обнаруживаемой зоны покрытия.

Добавляется важная деталь: датчик должен минимизировать обнаружение обычной оптикой ночного видения.

Некоторые прототипы уже созданы в США, однако пока к ним со стороны самих военнослужащих много претензий. Новые IFF должны помочь бойцам идентифицировать своих на участке ведения боя, чтобы избежать так называемого «дружественного огня».

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США
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