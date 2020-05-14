Быстроходная подлодка «Миссури» ВМС США покинула верфь Пёрл-Харбор для ходовых испытаний

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Быстроходная субмарина USS Missouri (SSN 780) класса Virginia покинула верфь в Пёрл-Харборе (Pearl Harbor Naval) после планового расширенного техобслуживания в сухом доке. В дальнейшем подлодке предстоят ходовые испытания.

Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота США.

В течение периода технического обслуживания подводной лодки сотрудники верфи и экипаж субмарины выполняли необходимый комплекс мероприятий, в том числе консервацию корпуса, ремонт двигателей и корабельных систем. Помимо этого, были внесены необходимые изменения в электрические и механические системы подлодки.

По завершении ходовых испытаний команда будет поддерживать боеготовность корабля до завершения сертификации. Затем субмарина покинет пределы США и приступит к выполнению поставленных задач.

Универсальные быстроходные подводные лодки класса Virginia предназначены для обеспечения контроля над морской зоной, демонстрации боевой мощи, передового присутствия, обеспечения безопасности. Также они выполняют роль сдерживающего фактора. Их применяют в противолодочных и противокорабельных военных действиях, спецоперациях, разведке и минной войне. Эти боевые корабли не только действуют в открытом море, но и наносят удары по объектам противника на суше с помощью крылатых ракет «Томагавк». Как ранее сообщалось в США, на подлодки собираются устанавливать тактическое ядерное оружие - те же крылатые ракеты, но вместо обычных боеголовок - "маломощные" ядерные.