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Интерфакс-АВН

Экипаж для корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов" прибыл в Комсомольск-на-Амуре

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Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019
Выведенный из эллинга АО "Амурский судостроительный завод" в достроечный и спусковой плавучий док "Зея" строящийся для ВМФ России корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проекта 20380 (заводской номер 2103). Комсомольск-на-Амуре, 12.09.2019.
Источник изображения: komcity.ru

Хабаровск. 13 мая. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Команда экипажа корвета "Герой РФ Алдар Цыденжапов", который достраивается на Амурском судостроительном заводе, прибыл в Комсомольск-на-Амуре для приема корабля, сообщает пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.

"Экипаж новейшего корвета Тихоокеанского флота "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" прибыл в Комсомольск-на-Амуре и готов к заселению на корабль, который достраивается на ПАО "Амурский судостроительный завод", - говорится в сообщении.

Уточняется, что корвет предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.

Экипаж - 99 человек. Военные моряки несколько месяцев проходили обучение на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге, изучая устройство корабля и особенности его эксплуатации.

"В процессе обучения тихоокеанцы принимали участие в учениях и тренировках, в ходе которых отрабатывалось ведение борьбы за живучесть корабля в базе, организация противовоздушной и противодиверсионной обороны. Совершенствовались вопросы повседневной организации корабельной службы, быта и отдыха экипажа", - сообщает пресс-служба.

По приезду экипаж помещен на обязательный двухнедельный карантин. В конце мая команда приступит к приемке корабля от завода.

"Планируется, что до конца текущего года корабль войдёт в состав Тихоокеанского флота, где станет третьим по счету корветом этого проекта", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, корвет "Герой РФ Алдар Цыденжапов" относится к проекту 20380 - корабли ближней морской зоны. Корабль был заложен в 2015 г., спущен на воду в Комсомольске-на-Амуре в сентябре 2019 г. Полное водоизмещение достигает 2,2 тыс. тонн, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - до четырех тысяч миль. Основу вооружения кораблей проекта 20380 составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", корветы также оснащаются артиллерийским комплексом А-190 калибра 100 мм и зенитными ракетными комплексами АК-630.

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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