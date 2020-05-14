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Деловая газета "Взгляд"

США назвали С-400 «главным раздражителем» в отношениях с Турцией

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Флаги США и Турции
Флаги США и Турции.
Источник изображения: Global Look Press/Creativ Studio Heinemann

Вопрос о покупке Турцией российских ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях с США, заявил спецпредставитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри.

"С-400 – это огромный вопрос... это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны – истребитель F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого истребителя", – передает его слова РИА "Новости".

Джеффри отметил, что США и Турция оказались в застое по этому вопросу.

"Это самая большая проблема. В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству вопросу, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак", – сказал он.

Между тем, 7 мая стало известно, что Россия обсуждает с Турцией состав и сроки поставки дополнительной партии С-400.

США отказывались поставлять Турции ЗРК Patriot, пока страна не вернет России комплексы С-400. Также Вашингтон приостановил участие Турции в программе создания F-35.

Позднее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что США смягчили свою позицию по вопросу ЗРК Patriot.



Сергей Гурьянов

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Страны
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
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Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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